Yallego impulsa nuevos acuerdos para inversores que apuesten por el sector delivery

martes, 24 de mayo de 2022, 10:08 h (CET) La franquicia líder en el food delivery local despunta en las ciudades medianas y pequeñas como alternativa a grandes plataformas “Hemos sido pioneros en el ámbito geográfico, no de producto, lo que nos ha facilitado la implantación en localizaciones que necesitaban este servicio. Además, la interacción, cercanía y compromiso con los clientes y restaurantes permite actualizar la operativa para ser la empresa de referencia: servicio, precios, pedidos y plataforma digital.” Introducía Ismael Martinez, propietario de la franquicia por excelencia en el sector de reparto de comida a domicilio en España.

El sector delivery continúa siendo una gran apuesta de negocio por sus múltiples ventajas: Estabilidad, demanda y ganancia. Actualmente, hay pocas franquicias que ofrezcan un modelo solvente, innovador y con ayudas a emprendedores, en este sentido Yallego despunta por su formato de negocio y las condiciones económicas que facilita. “Sabemos las dificultades de emprender, y por ello, hemos querido poner en marcha un negocio de fácil implantación, sin local, flota de transporte o equipo amplio de personal.” Destacaba el fundador Ismael Martinez, impulsor de una idea de negocio pionera que se enfoca a localidades medias donde grandes plataformas no tenían radio de actuación.

Yallego ha destacado por su económico plan de lanzamiento de franquicia, en el que, por un canon de tan solo 6.000 euros, la central franquiciadora ofrece un formato llave en mano: análisis de la zona potencial, preparación de la plataforma web para la inclusión de restaurantes colaboradores, formación inicial y continuada, manuales operativos y equipamiento necesario para la puesta en marcha del negocio.

Con varias zonas en negociaciones y acuerdos ya cerrados en las Islas Canarias, Barcelona, Cantabria, Valencia y Madrid, Yallego está en pleno crecimiento empresarial: “Contamos con un negocio de necesidad para los restaurantes y los consumidores, por lo que la proyección de facturación es elevada. Además, la estructura está diseñada para un crecimiento progresivo, lo que disminuye los gastos recurrentes” añadía Ismael.

Tras la exitosa incorporación en el sistema de franquicia, Yallego ha establecido nuevos acuerdos ventajosos con entidades bancarias para el apoyo en la financiación y nuevas relaciones con algunas plataformas de servicios para ampliar y garantizar unos ingresos añadidos a la operativa de la franquicia.

Tormo Franquicias Consulting, se ha hecho eco de este novedoso modelo situándolo como una de las 25 franquicias top para invertir este 2022. En el informe que publica la reputada consultora de franquicia, destaca a Yallego como una alternativa excelente en el sector de logística y última milla, destacando su estructura de negocio digitalizada, zona de implantación sin competencia, condiciones económicas y calidad de servicio.

