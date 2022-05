El alquiler vacacional en la Costa Dorada se recupera a la vez que el sector turístico Comunicae

martes, 24 de mayo de 2022, 10:00 h (CET) Se augura un crecimiento del 100 % a finales del año 2022 en ocupación del alquiler vacacional y hotelero en la mayor parte del litoral mediterráneo. Esta realidad se ve reflejada en las reservas vacacionales de Parque Montroig que ya se han materializado este año, además de otras realizadas en cruceros y aerolíneas El alquiler vacacional en la Costa Dorada vive una recuperación en paralelo a la que tiene como protagonista al sector turístico. Las cifras ponen de manifiesto una aceleración de esta tendencia en España, la cual tiene su reflejo en los destinos bañados por el mar Mediterráneo. En ese sentido, empresas del sector, como Parc Montroig, son protagonistas de un repunte en el número de visitantes que invita al optimismo.

España recupera más del 70 % de los visitantes registrados antes de la pandemia

Los datos hablan por sí mismos: España recibió el pasado marzo cuatro millones de turistas extranjeros, ocho veces más que los registrados el mismo mes de 2021. Esto supone una recuperación del más del 70 % de los que recibió en 2019, un año antes de la pandemia por coronavirus.

Este porcentaje permite augurar un crecimiento del 100 % al término de la temporada 2022. Así lo avalan las reservas hoteleras que ya se han materializado, además de las realizadas en cruceros y aerolíneas.

El desembolso económico que llevaron a cabo los visitantes ascendió a 5069 millones de euros. Más concretamente, el gasto se acerca a los 6035 millones de euros contabilizados tres años antes y multiplican casi por diez los de hace un año.

Británicos, franceses y alemanes eligen la Costa Dorada

Uno de los destinos favoritos de quienes visitan España es la Costa Dorada y el Mediterráneo en general, donde soplan aires de bonanza. Un claro ejemplo de ello es el aeropuerto de Reus, el cual recupera este año el 90 % del volumen de plazas con las que cerró 2019.

Las campañas de publicidad promocionan la zona en mercados nacionales e internacionales. Se apuesta por la desestacionalización del turismo, como queda patente en las ferias en las que da a conocer sus atractivos. No obstante, británicos, franceses y alemanes acaparan buena parte de la demanda que recibe este litoral. A ellos se suman holandeses, belgas y suizos.

El alquiler vacacional en la Costa Dorada, en auge

Otro ejemplo de la recuperación turística que experimenta la Costa Dorada es Parc Montroig. En esta empresa, centrada en alquiler vacacional de casas y villas en en Miami Playay Cambrils, no cesan de recibir peticiones de reservas este 2022, mayoritariamente, de apartamentos, casas y villas. Su oferta supera las 120 viviendas, todas ellas muy cerca de playas y con vistas envidiables.

Los apartamentos en Miami Playa y otras localizaciones como Cambrils y Mont-Roig del Camp ofrecen todas las comodidades. Los visitantes pueden, de este modo, disfrutar al máximo de sus vacaciones. Entre los alojamientos más destacados se hallan Villa Margarita, Casa Carmen y Villa Paradis.

Además, esta firma ayuda a sus clientes para que sepan cuál es el mejor restaurante de la población o a qué playa pueden desplazarse. Les facilita, asimismo, información sobre otros atractivos turísticos que pueden despertar su interés.

Parc Montroig es una empresa familiar y de carácter local, con más de 30 años de experiencia en el alquiler vacacional en Costa Dorada. Además, ayuda a programar las vacaciones de quienes lo solicitan con el objetivo de proporcionar una experiencia memorable.

