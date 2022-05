El Congreso Mundial de Estudios Superiores de la UNESCO con la digitalización del emprendimiento y la educación Emprendedores de Hoy

Por primera vez fuera de su sede en París, asistieron algunos ministros de educación, además de rectores y decanos de las principales universidades de todo el mundo.

UNESCO y la digitalización del emprendimiento y la educación Barcelona acoge el Congreso Mundial de Estudios Superiores celebrado en el FIRA, donde fueron invitados los decanos, rectores y ministros de educación de todo el mundo.

La era digital irrumpe en la UNESCO Ante los máximos representantes mundiales de educación, se destacó la ponencia sobre el papel que jugará la digitalización en el entorno educacional.

UNESCO y la nueva era digital La era digital cambiará la educación para potenciar el emprendimiento.

En el congreso más importante de estudios superiores de la UNESCO, celebrado por primera vez fuera de su sede en París, se reunieron ministros de educación de todo el mundo, además de los rectores y decanos de las principales universidades.

La ciudad de Barcelona fue la elegida para celebrar el UNESCO World Higher Education Conference, con una agenda realmente enfocada en el uso de herramientas digitales que ayuden a la enseñanza potencial y a la detección y correcto desarrollo de los estudiantes que quieren emprender.

La agenda 2030 europea tiene, entre otros, la educación como objetivo y detectar talento entre los estudiantes que denotan una capacidad innata en el emprendimiento y quieran emprender al acabar su formación. Un emprendimiento inclusivo y dirigido al bienestar medioambiental son las bases de la conferencia con título “Digitalización del emprendimiento y educación”. La conferencia no pasó desapercibida, ya que estaba enfocada al actual estado de una compañía con miras de futuro en la aplicación de inteligencia artificial, como herramienta para alcanzar los objetivos de la agenda europea 2030.

El CEO de la compañía Neurogenesis IA Technologies fue el elegido para representar al Grupo Planeta Formación y Universidades. Este fue presentado como miembro relevante en inteligencia por su investigación en el campo de las redes neuronales de aprendizaje profundo. El Sr. Agustín de la Luz Segura Torrejón, además de CEO fundador de la compañía tecnológica, trabaja como tutor académico en las maestrías de la facultad digital del Grupo Planeta Formación y Universidades.

Es en la facultad Three Points donde guía a varios grupos en sus proyectos de fin de másteres. En concreto “Devots & Cloud”, “Usabilidad y Experiencia del Usuario”, “Industria 4.0” y obviamente “Inteligencia Artificial”, son las maestrías en las que participa como tutor académico. La conferencia se inició haciendo una especial mención a las plataformas que impulsan y ayudan a emprender y a educar.

El emprendedor veterano y gurú de la tecnología de aprendizaje profundo (Deep Learning) destacó la plataforma de Amazon Web Service de la que es AWS Academy Educator. Explicó cómo esta plataforma ayuda con créditos iniciales a las empresas que quieren iniciar su emprendimiento y necesitan un primer empujón de ayuda económica y formación en este nuevo servicio que ofrece la posibilidad de pagar por el uso, evitando la inversión en dispositivos para trabajar en el sistema local.

Las ventajas, según el experto, son más que evidentes. En lugar de necesitar movilizar una parte del capital en la compra de equipos que quedarán desfasados en un par de años, se puede pagar por la capacidad de cómputo que se necesita, haciendo adaptativo y equivalente el coste computacional.

Prosiguió hablando de la Plataforma Tecnológica Española de Tecnologías Disruptivas, DISRUPTIVE, promovida por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) y que se enfoca en el estudio, divulgación y promoción de la aplicación de las tecnologías digitales disruptivas entre las empresas y entidades españolas. Esta plataforma está financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Agencia Estatal de Investigación, donde es miembro activo en el grupo de trabajo Big Data e IA.

Prosiguió explicando la importancia de emprender con conocimiento para, de este modo, evitar aprender a base de errores. Él mismo expuso las diferencias que experimentó en los diferentes proyectos que realizó a lo largo de su carrera empresarial como emprendedor y cómo formarse fue una pieza decisiva en los avances tecnológicos que ha desarrollado.

Por este motivo, animó a la formación útil y necesaria de las instituciones académicas a poner en práctica modelos de enseñanza que se orienten a un uso real, con problemas y soluciones reales que los alumnos van a encontrar una vez finalicen su formación. Por último, presentó la innovadora tecnología DL|OTL y cómo desde la compañía trabajan en su aplicación a fines que aporten bienestar social y medioambiental.

La conferencia finalizó entre aplausos y ante un público motivado tras la exposición final, donde habló de las diferentes líneas de investigación medioambientales que ya estaban en funcionamiento, agradeciendo la oportunidad de mostrar al mundo un camino donde el rendimiento económico es perfectamente compatible con el entorno natural.



