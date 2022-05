Hospital Begoña instala equipos de tratamiento de aire con tecnología ActivePure® Comunicae

martes, 24 de mayo de 2022, 08:01 h (CET) El Hospital Begoña de Gijón ha instalado en sus salas de espera unidades de tratamiento de aire portátiles Beyond Guardian Air® con Tecnología ActivePure® para reducir muy significativamente la carga microbiológica del aire y las superficies en estos espacios del centro La gerencia del hospital ha considerado la relevancia de añadir a los ya existentes sistemas de ventilación esta barrera de protección que consigue la tecnología ActivePure®. Se consigue así mejorar en todo lo posible el aire en unas zonas del hospital donde la ocupación es alta y donde entran y salen muchas personas a lo largo del día.

La calidad del aire interior en hospitales, clínicas, farmacias y centros sanitarios afecta tanto a pacientes como al personal que trabaja en estos establecimientos, por ello es del todo imprescindible controlar que en estos lugares los niveles de calidad del aire sean adecuados para minimizar el riesgo de transmisión aérea de enfermedades causadas por virus, bacterias y otros patógenos.

Tecnología probada en entornos sanitarios

La eficacia de esta tecnología se ha demostrado en múltiples estudios científicos en laboratorios y en entornos reales que ha realizado el fabricante de los productos con tecnología ActivePure en Estados Unidos, el principal a día de hoy es el ensayo científico en el campus principal de la Clínica Cleveland, para medición de la filtración/esterilización del aire del quirófano e infección del sitio quirúrgico.

En España a través del importador AENOR ha certificado estos equipos purificadores de aire ActivePure® en el cumplimiento de la norma UNE EN 17272/2020 como bactericida y fungicida en espacios interiores, consiguiendo una muy buena dispersión. También el laboratorio EUROFINS acredita la efectividad en la reducción de fauna fúngica y aeróbica, así como compuestos orgánicos volátiles (COVs) y gases contaminantes como dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, acetaldehídos y cloroformo, entre otros.

En las últimas fechas el Científico investigador Dr. Esteban Orenes, galardonado con la Orden del Mérito Civil por sus investigaciones sobre el coronavirus, ha finalizado un estudio de casi un año de duración en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia sobre la efectividad de la tecnología ActivePure para mejorar la bioseguridad ambiental en el entorno hospitalario, con resultados muy esperanzadores al demostrar la elevada efectividad de esta tecnología.

Espacios interiores con una mejor calidad del aire

Durante esta pandemia varios hospitales y centros sanitarios de España han contado en sus instalaciones con los sistemas ActivePure®, entre ellos el Hospital de Poniente en Almería, El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, las policlínicas en Almería del Grupo Hospitalario HLA, entre otros y ahora también el Hospital Begoña y el Sanatorio Covadonga en Gijón.

Hace apenas unos días la viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Margarita del Val señalaba la necesidad de desarrollar nuevos aparatos para la limpieza activa del aire tanto en centros de trabajo, lugares de ocio o comercios. Margarita del Val ponía el foco en la ventilación y la calidad del aire para el control no solo del coronavirus, sino de todas las otras enfermedades respiratorias que también se transmiten por el aire.

Un aire de buena calidad en interiores, sin contaminantes químicos o biológicos, atenúa los factores de salud ambiental que pueden provocar o intensificar enfermedades cognitivas o cardiovasculares entre otras.

La diferencia que marca una tecnología activa, segura y efectiva

Los sistemas de tratamiento y purificación activa, Beyond GuardianAir, además de disponer de filtros HEPA, filtros de carbón activo y un generador de iones multipunto, tienen incorporada una cámara de generación de moléculas ActivePure® que consigue aportar al aire de las zonas interiores las moléculas protectoras generadas de forma natural en el ambiente exterior gracias al sol y la humedad pero que se pierden rápidamente en los espacios confinados. Estas moléculas naturales y totalmente seguras para la salud, actúan de manera muy eficaz a la hora de reducir activamente la presencia de bacterias, virus y otros patógenos de recintos cerrados donde se dispersan no siendo necesario que los patógenos lleguen hasta el dispositivo, sino que las moléculas producidas van a la “caza” del patógeno allá donde se encuentre, en el aire y las superficies.

La tecnología patentada ActivePure® es una contramedida que ha sido probada muy efectiva y segura para reducir la presencia de virus, bacterias, hongos, mohos, compuestos orgánicos volátiles (COVs) y otros patógenos en la atmósfera interior. Estudios de laboratorios y universidades independientes llevan años demostrando su eficacia. ActivePure® ha demostrado que no genera subproductos que podrían ser potencialmente perjudiciales como el ozono, formaldehido y óxidos nitrosos, entre otros, por ello se emplea a día de hoy en infinidad de áreas interiores de Hospitales, Distritos Escolares, Universidades, Centros deportivos, etc., en países de todo el mundo.

Lecciones que deja la pandemia

La OMS estableció que la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus Sars-CoV-2 se transmite principalmente a través de la inhalación de aerosoles en el aire.

Si bien el COVID-19 es lo más importante y actualmente la mayor preocupación como problema de control de infecciones, es uno de los muchos patógenos potencialmente presentes en cualquier entorno de atención médica.

La pandemia actual ha enfatizado la importancia de la calidad del aire y la necesidad de reducir la propagación de enfermedades del sistema respiratorio.

En opinión de expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en materia de salud y materiales de filtración, ahora que desaparece la obligación de llevar mascarillas en interiores es cuando se debe poner el foco en los sistemas de purificación del aire que se respira en lugares cerrados y concurridos, donde la concentración de contaminantes y patógenos es mayor.

Las óptimas condiciones de la calidad del aire interior generan efectos benéficos para la salud, el bienestar y el confort en todos los entornos.

Sistemas eficaces de desinfección del aire, como son los que disponen de la tecnología ActivePure®, capaces de inactivar patógenos aéreos al 99,97 % y que además funcionan emitiendo constantemente moléculas que controlan la carga microbiológica en el aire y superficies reducen la propagación de virus y bacterias y diluyen los contaminantes, aumentando así la protección real al personal sanitario y a los pacientes frente a posibles contagios en centros hospitalarios.

