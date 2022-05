​Ideologías y conciencia Juan García, Cáceres Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 24 de mayo de 2022, 09:36 h (CET) Durante la última Asamblea de la CEE se presentó a los medios la nota doctrinal sobre la objeción de conciencia recientemente aprobada. Pienso que se trata de un asunto trascendental, porque la conciencia es la facultad humana de decidir de acuerdo con la concepción universal del bien y el mal.

Sin embargo, las modas culturales imperantes diluyen esa concepción, de manera que, en muchos caso y ocasiones, se identifica el bien con lo que vota una mayoría, según el juego de las alternancias del poder.

A este respecto, la nota recuerda a los políticos que la libertad no puede separarse del respecto a los derechos humanos inviolables, que no puede depender de la voluntad de los gobernantes de turno. Por eso el obispo responsable de la Comisión para la Doctrina de la Fe, pedía a los parlamentarios católicos que promuevan enmiendas que al menos minimicen el efecto de aquellas leyes que atenten contra la dignidad humana, tanto al principio como al final de la vida, en clara alusión a las leyes de reforma del aborto y de la eutanasia.

