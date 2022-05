¿Dios castiga? Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

martes, 24 de mayo de 2022, 09:34 h (CET) Estoy tan asombrado con lo que ocurre en España, que no tengo más remedio que escribir. Un ejemplo. Hoy día 17 de Mayo 2022, leo en Hispanidad un artículo de Dña. Rocío Orizaola, titulado: “Aborto-Irene Montero: homicida, mentirosa, majadera y ordinaria.” A mi edad, 85 años, que tenga que ver la situación de España, la descristianización y deshumanización de una Nación que era luz para muchas naciones me obliga a manifestarme.

¿Dónde está la Conferencia Episcopal Española y que ha hecho con una nación que antes era cristiana? De los políticos no podemos esperar la solución; lo he dicho infinidad de veces, la democracia es el mayor invento de Satanás. Y los hechos demuestran que esto es así, a todas las acciones a las que ha llegado, las han hundido en el caos. Dicen que Dios no castiga, pero eso es una falsedad, Dios no castiga si cumplimos sus mandamientos. Pero cuando se ignora y hasta se persigue a Dios, estamos buscando nuestro castigo, nuestra purificación. La Virgen ya lo anunció en Fátima, vendrá una guerra peor: y vino la segunda guerra mundial.

Es insoportable el ver como han destrozado todo, sin oposición, han destrozado a la mujer y al sacerdote, los dos pilares de la sociedad cristiana, y aquí nadie alza la voz, hay que contemporizar dicen muchos obispos con los tiempos que vivimos, es decir, tenemos que olvidar la doctrina de Cristo y amoldarnos al mundo. Pues para ir al infierno no hay que pedir cita previa, siempre tiene la puerta abierta y recibe con los brazos abiertos a sus nuevos esbirros. ¿Fantasía?. Por si acaso mira a ver como va tu vida.

