Piratería estatal Pablo Alejandre Calviño, Badajoz Lectores

martes, 24 de mayo de 2022, 09:29 h (CET) En un estado de derecho, cuando alguien comete un delito por el que pueda incurrir en responsabilidades económicas, antes de que se le puedan congelar las cuentas o bloquear el acceso a sus activos como medida cautelar, debe ser primero procesado judicialmente, y sólo después, una vez juzgado y condenado como es debido, se le embargan los bienes necesarios para satisfacer las responsabilidades civiles y se le restituye el resto.

Así que el bloqueo de activos rusos, no sólo estatales sino particulares, que Occidente ha llevado a cabo indiscriminadamente como "sanción" por la intervención militar en Ucrania es ilegal, pues, hasta donde yo sé, ni Rusia, ni mucho menos los dueños de los activos particulares congelados, han sido aún formalmente procesados por tal causa. Pero si eso es ilegal, apropiarse sin más y disponer a capricho de esos bienes, como proponen hacer Reino Unido o USA, tiene ya otro nombre: es, simple y llanamente, piratería estatal al más puro estilo británico.

