El analfabetismo espiritual

martes, 24 de mayo de 2022, 09:27 h (CET) Dios constituye el espíritu y el ama de todos los hombres. Esto quiere decir que todos los seres humanos deberíamos de tener de más autoestima. Porque el hecho de estar vivos, quiere decir que tenemos una chispa de del espíritu y del alma de Dios. Y si tomáramos conciencia de esta verdad, no cometeríamos errores en la vida. Porque empezaríamos a respetarnos. Empezaríamos a tener compasión de nuestro espíritu y de nuestra alma.

Quiere decir que si nos maltratamos, estamos maltratando a Dios. Porque el que habita dentro de cada uno de nosotros es Dios. Entonces, todo aquel que se porta mal: que es violento, que hace daño, que insulta, que tiene ira, que difama al otro… Está ofendiendo a la chispa divina del otro. Esto es una falta de compresión de lo que es el ser humano. Cuando la Biblia dice” amarás a tu prójimo como ti mismo”, quiere decir que lo que se está amando es esa chispa divina. Porque Dios no tiene cachitos, es una sola esencia. Luego, la esencia mía es la misma que la esencia del otro, ¿Cómo se nos puede ocurrir ofender al otro?

La gente que hace daño es porque no tiene autoestima. Todo este daño viene del exilio de conocimiento, es un analfabetismo espiritual: el alma, el espíritu, el cuerpo no son nuestros. No tenemos derecho a maltratarlo, a tatuarlo, a herirlo, de hacerle perforaciones, a quitarnos la vida… Entonces, ¿Qué nos queda? El respeto.

