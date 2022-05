Venta de un amplio catálogo de consolas y sus accesorios en Arréglatelo, entre ellas una de las más buscadas, la Nintendo Switch Emprendedores de Hoy

De acuerdo a la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), España cuenta aproximadamente con 17 millones de gamers y la cifra sigue creciendo día a día. El hecho de poder transportarse a un universo paralelo de aventura, entretenimiento y diversión es una de las principales razones por las que muchas personas deciden dedicar parte de su tiempo libre a este tipo de ocio.

Tanto principiantes como fieles aficionados al mundo de los videojuegos que no sepan dónde comprar una consola y todos sus complementos encontrarán todas las opciones que buscan en Arréglatelo. Esta tienda online dispone de un amplio catálogo de consolas de diversas marcas, entre ellas, la Nintendo Switch, considerada una de las grandes favoritas del momento entre los más pequeños.

El furor de los videojuegos en España Los videojuegos existen desde hace décadas, pero a partir de la pandemia por el COVID-19, esta industria ha tenido una tendencia ascendente en España. De acuerdo a las estadísticas, Madrid encabeza la lista en el ranking de las comunidades autónomas con mayor número de gamers, seguida de Andalucía en el segundo lugar y Cataluña en el tercero.

La afición por los videojuegos, por consiguiente, ha generado una alta demanda en la compra de consolas. En particular, a día de hoy, los juegos de PS5 son el furor del momento entre el público adulto y adolescente. Sin embargo, la Nintendo Switch también ha conseguido un importante número de ventas en los últimos años, reservándose en especial para el público infantil. Por otro lado, las consolas Xbox One, de Microsoft, se han quedado por debajo de los competidores antes mencionados, pero siguen conservando un número considerable de aficionados que hacen uso de ella para entretenerse. De este modo, más allá de la marca, el hecho de divertirse a lo grande es lo que motiva a muchos españoles a decantarse por este pasatiempo.

Tienda online para comprar consolas de las mejores marcas Arréglatelo es una tienda multimarca que dispone de un amplio catálogo de consolas de las marcas más reconocidas de la industria. Dentro del portal web, los usuarios podrán encontrar variedad de modelos, desde los más clásicos que no pasan de moda, como la consola Retro Game Watch, hasta los más novedosos del mercado, como la consola Nintendo Switch, en variedad de colores y modelos.

Algo que caracteriza a la tienda es que ofrecen precios muy accesibles y competitivos en el mercado y ofrecen diferentes opciones de financiamiento a sus clientes, con pagos de hasta 3 plazos. De este modo facilitan la adquisición de sus productos a todo tipo de público. Hacen envíos a España y Portugal, con entregas rápidas en 24 horas o menos.

Su intuitivo y seguro sitio web, sumado a los descuentos y promociones constantes que ofrecen, han convertido a Arréglatelo en un comercio electrónico de referencia entre los apasionados por los videojuegos que buscan adquirir consolas al mejor precio del mercado.



