Blaine, la empresa de decoración artificial que triunfa en el mercado europeo Comunicae

martes, 24 de mayo de 2022, 06:32 h (CET) En tan solo año y medio ha multiplicado por 10 su facturación y prevé controlar el mercado europeo en los próximos 3 años Blaine, es una startup de origen español fundada en el 2019 que ha conseguido romper con los estándares tradicionales eliminando por completo los costes de mantenimiento y de depreciación del producto natural con plantas y flores artificiales de alta calidad a través de servicios de suscripción y ventas en línea. Desde sus inicios ha logrado acumular cerca de 1 millón de euros de financiación y ampliar su plantilla a más de 24 empleados. Gracias a ello su crecimiento se ha multiplicado por 10 en los últimos seis meses.

En tan solo año y medio Blaine opera en España y recientemente en Francia logrando captar clientes B2B en más de 58 sectores diferentes y miles de clientes B2C que ya cuentan con sus servicios aportándole a la compañía un crecimiento de más de un 60% mensual. Óscar asegura: “Ha habido un gran aumento de interés en la decoración artificial justo después de la covid. La tendencia indica que la gente quiere estar en espacios decorados que no precisen de tiempo ni mantenimiento para lucir siempre perfectos. Es por eso que tanto las empresas como los hogares quieren decorar con nosotros”.

“Estamos muy centrados en ofrecer la mejor experiencia al consumidor en toda la cadena de valor ofreciendo productos propios de alta calidad, estilo y con una recreación súper natural a un precio accesible para ser líderes en el mercado europeo”. Indican desde la compañía.

Apostando a un mercado sostenible

Democratizar la vegetación artificial con un modelo basado en economía circular y una producción y consumo responsable es uno de los principales propósitos en este mercado, que además de ser prometedor por la movilización de más 70 mil millones de dólares en el mundo prevé multiplicarse por 5 en los próximos 10 años. Es un mercado sólido que permite a Blaine cumplir con el Objetivo del Desarrollo Sostenible 12 de las Naciones Unidas, relacionado al consumo y producción sostenible. Con este modelo Blaine ya ha sido nominado a varios premios de sostenibilidad.

Nueva ronda de financiación

Blaine ultima una nueva ronda de financiación durante los próximos meses para fortalecer el crecimiento de la compañía en España y Francia, reforzando la presencia de la marca, mejorando su cadena de producción y la reutilización del plástico para reducir la huella ecológica.

Parte de la ronda también se destinará a la apertura de 3 nuevos mercados dentro de Europa con el objetivo de seguir ampliando el mercado y continuar ofreciendo su servicio a más usuarios a nivel internacional. También les permitirá seguir a la vanguardia, junto con los mejores procesos tecnológicos que les permitan continuar ofreciendo un servicio innovador, versátil y ecológico, de la mano de campañas que reduzcan la huella ecológica. Manteniendo siempre su control de calidad, la atención en el diseño de sus ramos y plantas, un alto cuidado en la manipulación, embalaje y el buen servicio al cliente que los caracteriza. Haciendo inigualable la experiencia de compra en Blaine.

Para conocer más sobre esta start up de producción y consumo responsable de vegetación artificial visitar su página www.blainebox.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Empresario venezolano tiene las manos metidas en la guerra entre Rusia y Ucrania Tal vez eran intereses políticos o meramente comerciales Este próximo 1ero de junio eRoom Suite y PwC llevan la hiperpersonalización de experiencias al sector hotelero español Evento gratuito con capacidad limitada Claves del crecimiento de la web en la que recomiendan productos para el hogar y el jardín Es un portal online intuitivo y bien diseñado Tempel Group y Ecopilas presentan el cuento ‘Ponte las pilas’ en la Escuela Montseny de Barcelona Gran Plaza 2 sopló sus diez velas bailando Inaugurado en 2012, es un centro comercial situado en el municipio madrileño de Majadahonda