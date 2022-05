Cobro de deudas con la ayuda de El Payaso Cobrador Emprendedores de Hoy

martes, 24 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

El cobro de impagados representa una de las principales prioridades dentro de una compañía, ya que esto le permite mantener un balance positivo en cuanto a su rentabilidad y a su vez, contar con la liquidez necesaria para hacer frente a imprevistos que puedan presentarse en su operatividad.

Es por ello que ante el incumplimiento de pago por personas físicas o jurídicas, los acreedores consideren la vía judicial como una de las alternativas más efectivas para el cobro de deudas. No obstante, este proceso puede tardar años y no garantiza la resolución del conflicto de forma inmediata.

Ante esto, El Payaso Cobrador dispone de múltiples herramientas para el cobro de morosos por vía extrajudicial que responde a las necesidades de los acreedores de obtener su dinero, ajustando sus procedimientos al marco de la ley correspondiente.

Cómo proceder ante morosos En la mayoría de los casos, el cobro de deudas supone una situación incómoda, tanto para el acreedor como para el deudor. Por esta razón, una de las principales recomendaciones es acordar desde un principio las condiciones de pago, así como los plazos y todo lo relacionado con la obligación que se genera a causa de la deuda. Firmar un contrato donde se señalen detalladamente estos puntos resulta fundamental para ambas partes.

Sin embargo, ante el impago, el acreedor debe indagar en las causas que han generado el incumplimiento. Para ello, se debe realizar un acercamiento de forma amistosa y proponer algunas medidas más flexibles en las que se pueda realizar el pago rápidamente, sin tener que recurrir a otros canales.

En estos casos, la asistencia de profesionales especializados en cobro de impagos como los de El Payaso Cobrador puede resultar la mejor opción para garantizar un proceso amistoso y efectivo de manera extrajudicial.

La mejor alternativa para cobrar una deuda Como una empresa experimentada, El Payaso Cobrador ha destacado en el sector de cobro de morosos por vía extrajudicial por ofrecer alternativas innovadoras, diferentes y ajustadas a la situación que presenta cada acreedor ante una situación de impago.

El procedimiento que siguen los agentes de esta compañía se basa en contactar y localizar al deudor para negociar las opciones que permitan eliminar la deuda. En caso de no obtener una respuesta favorable, estos procederán a implementar otros métodos.

Los agentes viajan en coches rotulados mientras visten disfraces de payaso, esto con la finalidad de captar la atención de la persona que tiene la deuda y del público en general. Con la ayuda de megáfonos comparten públicamente el motivo de su visita a la empresa o el domicilio de la persona morosa.

Antes de realizar cualquier procedimiento, los profesionales de El Payaso Cobrador llevan a cabo un estudio de la situación, identificando la clase de moroso que es el deudor y si el incumplimiento de pagos por su parte se trata de una conducta recurrente. Esto les permite fijar el curso de acción más pertinente en cada caso y obtener resultados efectivos enmarcados en la ley.



