Maquillaje con aerógrafo, el curso online en el que todo maquillador profesional debe formarse de la mano de Bárbara Monte

martes, 24 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Cada generación tiene sus tendencias y su evolución trae consigo diseños atrevidos, colores llamativos y detalles para estar a la vanguardia y resaltar con estilo único. Bárbara Montes es una maquilladora especializada en maquillaje con aerógrafo con más de 15 años de experiencia. Apuesta por una propuesta que cada vez tiene más seguidores y se consolida año tras año. Desde Valencia propone descubrir los secretos de esta técnica ofreciendo formación especializada en su academia online de maquillaje, enfocada en los conocimientos sobre materiales, el control de la técnica del aerógrafo y el maquillaje social, con aplicaciones como elbelly painting, entre otras.

La versatilidad y los usos sociales del aerógrafo Bárbara Montes resalta los beneficios de una técnica que consiste en pigmentos que se aplican sobre la piel con capas finas que permiten una apariencia y tono natural. Es resistente a las lágrimas, las altas temperaturas ambiente y el sudor sin la necesidad de retoques. Las posibilidades son infinitas, creando los más fantásticos estilos. Esta técnica se consolida como una oportunidad utilizar otro tipo de técnica de maquillajes. El maquillaje con aerógrafo o airbrush makeup llega para instalarse en la escena social con usos tan versátiles como un look para una fiesta de novia, un belly painting para dar estilo a un baby shower o un body painting extravagante para halloween o carnaval.

Las ventajas de saber maquillar con aerógrafo Conocer esta técnica innovadora de maquillaje permite contar con diferentes beneficios con respecto a los maquilladores que utilizan técnicas tradicionales. Para los profesionales maquilladores, adquirir esta destreza les permite diferenciarse y disfrutar de una exclusividad en la zona en la que se trabaja a la hora de brindar un servicio de maquillaje, ya que no todos la controlan. Además, esta técnica permite una mayor rentabilidad debido a que se utiliza una cantidad menor de producto y es más higiénica, ya que no se usa pincel. Además, entre las ventajas que ofrece este tipo de maquillaje se destaca la rapidez, ya que mediante esta técnica, es posible realizar un trabajo de belly painting en una hora. Finalmente, el maquillaje con aérografo logra la satisfacción del cliente, que consigue un resultado duradero y resistente.

Más allá de las ventajas que brinda esta técnica, es sumamente importante contar con profesionales especializados para una formación de calidad. En ese sentido, Bárbara Montes ofrece tanto en formato presencial como online, un curso que incluye más de 4 horas de vídeos, hojas de prácticas, atención durante la formación y que se adapta a todas las necesidades, permitiendo permite a los maquilladores disfrutar de todos los beneficios derivados de esta técnica innovadora.

La sonrisa en el rostro de cada clienta que se ha sentido a gusto con la imagen que refleja es el objetivo de Bárbara Montes. Entre los servicios que destaca se encuentra el maquillaje para novias, que aporta a la prometida una textura sedosa, con poros cerrados y tacto aterciopelado a simple vista, dando al rostro una frescura de una forma natural.



