Prestige Asociados, especialistas en reclamación de impagados

En la actualidad, la economía española aún se encuentra recuperando su fluidez, tras el impacto ocasionado por la crisis sanitaria a causa del covid. Esta situación generó numerosas deudas en el entorno empresarial y, a su vez, originó un incremento en la reclamación de impagados.

Ante esta situación, Prestige Asociados se ha convertido en uno de los principales despachos para realizar un procedimiento de reclamación de forma amistosa o por vía judicial. Como especialistas en el área, el equipo de este bufete se ha caracterizado por desempeñar una labor profesional destacada, logrando un 90 % de casos de éxito no solo en la recuperación del dinero, sino también en la prevención del impago.

Los pasos para realizar la reclamación de impagados Cuando un proveedor proporciona productos o servicios a un particular o a una empresa, se genera inmediatamente una obligación de pago, convirtiendo a los receptores en deudores. Al no cancelar el dinero y no responder a las solicitudes de cobro, el proveedor tiene la posibilidad de realizar una reclamación de impagados.

Sin embargo, existen diferentes formas para llevar a cabo este proceso, es por esta razón que recibir la asesoría de profesionales especializados como los de Prestige Abogados resulta la mejor alternativa para ejecutar un procedimiento adecuado. A través de una asesoría personalizada y acompañamiento continuo, un equipo multidisciplinar de este bufete lleva a cabo el proceso de reclamación, estableciendo las mejores condiciones, de forma segura y en el marco de la Ley.

Tras un estudio de la situación, estos expertos trabajan en la recuperación vía amistosa del dinero. En caso de no proceder, inician la gestión por vía judicial y, como tercera opción, un concurso de acreedores, según sea el caso. En cualquiera de estos procesos, los abogados mantienen el compromiso de prevenir los riesgos y no perjudicar la imagen comercial de los clientes, por lo que garantizan la máxima confidencialidad.

Especialistas en reclamación y prevención de impagos Además del procedimiento de reclamación de impagados, el bufete Prestige Abogados también se especializa en prevenir esta situación. Ante la sospecha de un impago, los profesionales gestionan las acciones necesarias para evitar la morosidad por parte del deudor.

Dentro de todo el proceso, los especialistas ofrecen una imagen a modo de tutela para las facturas, así como también asesoramiento continuo y comunicación directa con los clientes, con el objetivo de recuperar el dinero de la forma más rápida y segura posible.

La responsabilidad, ética y la profesionalidad son los principales aspectos que han distinguido a los profesionales de Prestige Abogados, convirtiéndolos en uno de los principales bufetes en Madrid, capaces de resolver situaciones de impagos con la mayor transparencia posible.