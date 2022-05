El Dr. Jorge Planas transforma la vida y la autoestima de sus pacientes a través de la cirugía estética Emprendedores de Hoy

martes, 24 de mayo de 2022

La cirugía estética es un recurso que permite realizar cambios necesarios en el cuerpo y la apariencia de una persona, para ayudar a mejorar su imagen, aumentar su seguridad y reforzar su autoestima. Para todo ser humano, una autoestima saludable es fundamental para poder tener una buena calidad de vida y, a veces, una intervención quirúrgica puede ser la clave para dar el empujón necesario hacia una autoestima adecuada.

A día de hoy, el Dr. Jorge Planas, con años de experiencia en cirugía estética, plástica y reparadora, ha logrado transformar la autoestima y la vida de muchas personas, gracias a sus extraordinarias habilidades y amplios conocimientos.

La cirugía estética como herramienta para fortalecer la autoestima de las personas Tras una larga trayectoria de más de 30 años como profesional de la medicina y especialista en la cirugía estética, reparadora y plástica, el Dr. Jorge Planas ha logrado llevar a las personas ese pequeño, pero importante empuje psicológico que necesitan para fortalecer su autoestima. Su trabajo lo ha llevado a cabo bajo un lema muy claro y significativo: “la labor de un cirujano plástico consiste en curar el alma”.

La cirugía estética no se basa únicamente en la vanidad, sino que tiene el potencial de cambiar la vida de quienes han quedado marcados por un accidente o han sufrido alguna enfermedad que ha afectado a su imagen. En estos casos, la cirugía llega para regenerar no solo la apariencia, sino también la salud.

Un profesional integral y dedicado a las personas Para el desarrollo de su profesión, el Dr. Planas combina la ciencia con el dominio de las más avanzadas técnicas quirúrgicas, la anatomía humana, el arte y la psicología. Todos estos elementos, en conjunto, configuran a un profesional capaz de conocer las necesidades específicas de sus pacientes, permitiéndole ofrecerles soluciones a través de la cirugía estética, para que puedan obtener la calidad de vida que buscan.

Lleva a cabo todo tipo de procedimientos quirúrgicos estéticos, como, por ejemplo, rinoplastias, rejuvenecimiento facial, cirugía mamaria o remodelación corporal, entre otras. Todo esto lo realiza contando con equipamiento de la más avanzada tecnología que, sumado a su pericia, le permite conseguir resultados extraordinarios.

Para contactar con el doctor o reservar una cita, basta con ingresar en su web, donde hay disponible un formulario online y los números de teléfono para atención al paciente. En definitiva, la cirugía estética, llevada a cabo por un profesional con experiencia, es una buena forma de contribuir al desarrollo de la autoestima. Si bien no es un sustituto al esfuerzo por mantener una adecuada salud mental, es una herramienta que sirve de ayuda para obtener el equilibrio psicológico necesario.



