Traducción eCommerce, internacionalización de tiendas online Emprendedores de Hoy

lunes, 23 de mayo de 2022, 17:26 h (CET)

La traducción eCommercees un paso imprescindible para la internacionalización. Para dar el salto a otros países, un eCommerce Manager o Director de eCommerce de una marca o tienda multimarca se enfrenta a retos relacionados con la logística, el transporte, aspectos técnicos de la web, SEO y especialmente en tener el contenido en el idioma de cada país.

Shoptexto es una agencia de traducción especializada en la traducción tiendas online, es decir, en traducir catálogos de producto o más específicamente, fichas de producto.

Shoptexto, la agencia de traducción especializada en eCommerce El proceso de traducción que sigue Shoptexto es distinto al de cualquier agencia de traducción tradicional: las fichas de producto de las tiendas online siguen patrones según su categorización, lo que hace entender que el análisis de las palabras repetidas en un catálogo de producto deba tratarse de un modo distinto, al igual que el proceso de traducción en sí.

Por otro lado, Shoptexto cuenta con un equipo especializado en asuntos de eCommerce e internacionalización y cuentan con auténtica experiencia para lanzar un proyecto a un nuevo país. De este modo, la agencia ayuda a tomar las decisiones técnicas acertadas, a traducir el catálogo considerando los aspectos de SEO y a considerar otros parámetros como la conversión de las fichas de producto, los procesos de compra y el trabajo de redacción de las fichas de producto.

Como lo exige el sector, Shoptexto trabaja con plazos de entrega ágiles, de manera que sea posible hacer visible el catálogo de productos en otros países en el menor tiempo posible. Esto no significa que se sacrifique la calidad de traducción, Shoptexto es un equipo de traductores nativos.

Reducción de costes sin sacrificar calidad Shoptexto trabaja en conjunto con directores de eCommerce y marketing para obtener la máxima calidad posible en sus servicios de traducciones. La reducción de costes es factible gracias al empleo de tecnología que evita traducir las repeticiones en los catálogos de los productos y a los procesos ágiles que implementa la empresa.

Así es como Shoptexto reduce en un 50% los costes de traducción alcanzando hasta 0,02 € por palabra sin sacrificar la calidad del servicio. Entonces, Shoptexto no solo cuenta con un equipo especializado en eCommerce, sino que además ofrece uno de los costes más económicos del sector. Además, la calidad está garantizada por un método que incluye el trabajo de dos traductores nativos. Uno de ellos efectúa el trabajo de traducción mientras que el segundo se encarga de la revisión.

El proceso de traducción de un eCommerce La traducción eCommerce que lleva adelante Shoptexto se caracteriza por seguir un proceso meticuloso en el que se privilegian la especialización de cada sector y la autenticidad, ya que el equipo está integrado tanto por lingüistas nativos como por especialistas en comercio online.

Traducción de contenido estático El contenido estático de una tienda online incluye los textos de la plantilla y las categorías de producto, que son específicas de cada actividad. Por ejemplo, en un comercio de artículos deportivos estas podrían ser fútbol, baloncesto, natación y ciclismo, entre otras. Aquí también es necesario traducir las etiquetas y los atributos que se hayan añadido a los productos.

También forman parte de la estática los títulos y los textos SEO de las imágenes, que se emplean para posicionar a las tiendas en los buscadores y conseguir más visitas.

Una acción fundamental dentro de esta parte del proceso es latraducción eCommerce de todas las interfaces relacionadas con el proceso de compra. Esto incluye la página del carrito de compra, los avisos de finalizar o completar compra y los métodos de pago, que deben estar adaptados a cada país. Asimismo, es clave que las opciones para pagar estén con la moneda adecuada. En este sentido, es posible asignar una moneda por defecto a cada idioma o personalizarlo manualmente.

Por último, dentro del contenido estático también se incluye la sincronización del stock disponible en todos los idiomas que sean necesarios.

Traducción de contenido legal Como los carritos de compra de todas las tiendas online registran los datos de los clientes resulta necesario efectuar una traducción de las políticas de privacidad. Se trata de un requisito legal que impone el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), válido para todos los países miembros de la Unión Europea. Además, se trata de un acuerdo entre la página web y sus usuarios, por lo que es necesario que esté en el idioma nativo de los clientes.

Por otra parte, algunos eCommerce también requieren de un servicio de traducción legal para las condiciones de uso. Las normativas europeas también requieren que las tiendas online españolas que vendan en otros países de la Unión traduzcan sus políticas de cookies. Comúnmente, los eCommerce españoles que se internacionalizan comienzan por ofrecer sus productos en Italia, Francia, Portugal y Alemania.

Traducción de fichas de producto El catálogo y las fichas de producto suele ser la parte más voluminosa del contenido de una tienda online. Por este motivo, independientemente de si se utiliza un gestor de contenidos (CMS) como Woocommerce, Prestashop, Shopify o Magento; Shoptexto permite la extracción del contenido a plantillas de Excel para facilitar y agilizar su traducción. Una vez completado el trabajo es posible importarlo al sitio para que la versión del nuevo idioma esté lista.

Shoptexto es una de las únicas agencias de traducción tiendas online de España que garantiza un trabajo de alta calidad a bajo coste, con un equipo de traductores especialistas en internacionalización y eCommerce.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La Llorona, el restaurante mexicano en Linares que ofrece una amplia carta a sus clientes Vicios ocultos en reformas y compraventas. Condenada a indemnizar con 380.000 € por vicios ocultos en una vivienda que vendió La importancia de apostar por el posicionamiento orgánico en empresas del sector industrial Efilona, los riesgos de la nueva droga de diseño que pone en alarma a Europa Ley de Segunda Oportunidad, ¿qué es y cómo acogerse a ella?, por Ortega Díez Abogados