El Hospital Veterinario El Bosque toma medidas para fomentar la tenencia responsable de animales ante la creciente tasa de abandono

lunes, 23 de mayo de 2022, 17:07 h (CET) El Consejo General de Colegios de Veterinarios de España estima que se abandonan alrededor de 300.000 animales de compañía al año en todo el territorio del país. Por esta razón, diversas organizaciones del ámbito público y privado están llevando adelante campañas para alentar la tenencia responsable de animales.

En este sentido, la red del Hospital Veterinario El Bosque exhorta a que se evite el abandono de perros, gatos y animales exóticos, que además pueden generar distintos peligros para el medioambiente. La solución que fomenta esta institución formada por profesionales de la medicina veterinaria es la adopción responsable. Además, ofrecen campañas de esterilización para evitar la superpoblación.

El abandono de animales de compañía preocupa al gobierno Desde hace poco más de un lustro, el gobierno español comenzó a trabajar en distintos proyectos para alentar la tenencia responsable de animales y combatir los casos de abandono. De hecho, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha puesto en marcha el Plan de Actuaciones para la Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PATRAC), con el objetivo de promover un cambio de actitud en la población con respecto a este problema.

Aunque muchas personas lo desconocen, existen normativas legales sobre la tenencia de animales que obliga a quienes adquieren una mascota a cumplir con ciertas premisas. Si bien no hay una ley nacional, prácticamente todos los municipios cuentan con ordenanzas al respecto.

Según estas disposiciones, el animal debe ser mantenido en condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas. Por este motivo, en algunas jurisdicciones existen limitaciones con respecto al número de mascotas que se pueden tener. Por ejemplo, en el caso de las ciudades de Madrid y Málaga, no pueden ser más de 5 en un mismo domicilio.

También es obligación de los dueños proporcionarles agua potable y una alimentación adecuada. Otro requisito es que los animales puedan acceder a cuidados veterinarios cada vez que sea necesario. De esta manera, las tareas preventivas que se efectúan en el Hospital Veterinario El Bosque resultan fundamentales para el cuidado de una mascota.

Esterilización en perros y gatos mediante campañas promocionales Una de las maneras de evitar los abandonos es controlando la reproducción de los animales. Por este motivo, el Hospital Veterinario El Bosque lleva adelante campañas de esterilización de perros, gatos, hurones y conejos a un precio promocional y con un 50% de descuento.

La empresa también impulsa campañas de vacunación antirrábica y test de leishmaniosis, de tal forma que sea posible garantizar el bienestar de los animales. Por último, disponen de un seguro para mascotas llamado Mutuanimal con el que es posible acceder a atención durante los 365 días del año.

El Hospital Veterinario El Bosque alienta la tenencia responsable de animales mediante la organización de distintas campañas promocionales y fomentando la adopción responsable para que los animales reciban el cariño que merecen.



