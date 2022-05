Las tiendas oficiales Diamond Store presentan en primicia las novedades 2022 de Quick Step Comunicae

lunes, 23 de mayo de 2022, 17:48 h (CET) Todas las novedades ya están disponibles en sus tiendas-exposición más exclusivas, las Diamond Store Quick Step de Madrid, Barcelona y Valencia Para atender las necesidades y los deseos de los clientes, en Quick Step no solo ofrecen una amplia gama de suelos laminados, de vinilo y de madera, sino que también se aseguran de que sean técnicamente superiores. Esta estrategia les ha colocado en una posición de liderazgo en el mercado y definirá sus esfuerzos en los próximos años. La búsqueda de la perfección es la búsqueda de la mejora continua.

Como expertos en suelos y decoración de interiores, los diseñadores de Quick-Step siguen de cerca las tendencias internacionales, aunque esta no es su única fuente de inspiración. Y por supuesto, la naturaleza también es una de ellas.

Muse: indistinguible de la piedra real

Ya está disponible la nueva colección MUSE, una de las grandes novedades para 2022 de Quick Step. Muse es un suelo laminado con diseños de piedra más fiel a la naturaleza. Gracias a su aspecto de piedra, y con la suavidad y calidez de un suelo laminado, Muse combina lo mejor de ambos mundos. Es el azulejo laminado con aspecto de piedra más realista que jamás se haya visto. Asimismo, combina su aspecto hermético y su resistencia a las rayaduras con las impresiones y cambios de color más nítidos. Esta colección consta de 11 decoraciones diferentes.

Illume, la nueva colección Vinyl Flex

Con la colección Illume, otra de las grandes novedades, Quick-Step lanza ocho modelos de vinilo extremadamente diferentes entre sí: mientras que dos de sus modelos emulan al robusto y sobrio hormigón, otros cuatro diseños en tonalidades claras y pastel se inspiran en la característica y suave textura de los tapices. Y para rematar, Illume culmina su amplia variedad con dos modelos más, diseñados con la estética del terrazo e integrando conchas y piedras en homenaje al mar. Más allá de esta diversidad, toda la nueva colección incluye las ventajas prácticas de Vinyl Flex.

…y muchas más novedades

Otra interesante novedad es la actualización llevada a cabo en los modelos de la Colección Classic de suelos laminados, a la que ahora se la dota de la tecnología “Hydroseal”, aumentando así su resistencia al agua y facilitando su instalación en todas las estancias de la casa, incluso las zonas húmedas como los baños y cocina.

Todas estas novedades ya están disponibles en sus tiendas-exposición más exclusivas, las Diamond Store Quick Step de Madrid, Barcelona y Valencia, donde sus asesores aconsejarán sobre el suelo que más conveniente.

