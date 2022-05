EiDF Solar crece en comercialización al alcanzar un acuerdo de compra con Nagini, del Grupo AC Solutions Comunicae

lunes, 23 de mayo de 2022, 17:56 h (CET) EiDF sigue dando pasos en su estrategia de negocio basada en la integración vertical de las actividades de autoconsumo, generación y comercialización. Con este fin, tras haber integrado en su estructura a ODF Energía, EiDF ha llegado a un acuerdo para adquirir la participación mayoritaria de una empresa comercializadora de energía eléctrica propiedad del Grupo AC Solutions, una de las principales consultorías energéticas de España El acuerdo contempla la integración de la comercializadora Nagini y sus marcas de comercialización asociadas, teniendo como máxima referencia la marca comercial NZWEI Energía. NZWEI Energía, que cuenta con más de 150 GWh gestionados, consiguió cerrar el ejercicio 2021 con casi 14 millones de euros y un resultado EBITDA positivo. Para 2022 la compañía prevé aumentar sus ingresos hasta los 32 millones de euros, llegando a los 135M€ en 2024, con un volumen de energía gestionada de 550 GWh.

El periodo máximo para ejecutar la integración se ha fijado en 36 meses. El importe de la operación, que se realizará mediante efectivo y entrega de acciones, vendrá marcado por el cumplimiento de los hitos operativos y financieros marcados para los próximos tres años en el plan de negocio establecido entre ambas compañías. EiDF adquirirá inicialmente el 51 % de las participaciones de Nzwei Energía con el objetivo de suscribir el 100 % de las mismas antes de 2025. Nzwei Energía mantendrá su independencia operativa.

La conveniencia de que generación y demanda vayan de la mano en el sector de la energía es un hecho. EiDF Solar, plenamente consciente de la situación actual del mercado, sigue reforzando su plan de negocio en cada una de sus áreas de actividad aprovechando las sinergias establecidas entre el área de generación y comercialización que permiten ampliar las previsiones de negocio para los próximos años. EiDF cuenta con un pipeline sólido de 2.207 MW. Para el presente ejercicio, el objetivo está fijado en la instalación de 150 MW entre diferentes parques distribuidos por toda la geografía española. Con la integración de ODF Energía y Nagini (Nzwei), EiDF consigue aumentar su capacidad de suministro para los próximos años, con la previsión de superar los 2TWh de electricidad en 2025.

"Esta operación permite a EiDF ampliar y avanzar de manera importante en el desarrollo y cumplimiento de sus objetivos de negocio para los próximos años, consolidando su posición en la unidad de comercialización como grupo de referencia. Asimismo, damos un paso más en nuestro propósito de contribuir a la generación distribuida a través de las actividades que desarrollamos” , señala Fernando Romero, presidente del Consejo de Administración de EiDF. “No obstante, esta adquisición no modifica nuestros planes de seguir creciendo de forma orgánica”, añade el consejero delegado de la compañía.

Para Carmen Doncel, CEO del Grupo AC Solutions, “la integración de Nzwei Energía con EiDF supone una perfecta sinergia que hace posible combinar eficacia comercial con las mejores condiciones posibles hacia una integración vertical y una solución profesional para todos nuestros clientes”.

Por su parte, Xavier López, director general de Nzwei Energía, señala que “a pesar del momento difícil que están viviendo las comercializadoras en España debido al encarecimiento continuo de su materia prima, Nzwei se sitúa en una situación sobresaliente y ventajosa para consolidar un importante crecimiento de la mano de EiDF”.

Sobre EiDF Solar

EiDF Solar es un grupo integrado de energía renovable con tres áreas de negocio: autoconsumo, generación y comercialización. En la unidad de autoconsumo, la compañía es líder en su segmento de mercado, consiguiendo ejecutar cerca de 3.000 sistemas de autoconsumo para empresas españolas que suman 300 MW de energía solar limpia y no contaminante. Cuenta con 12 delegaciones comerciales en todo el país. En Generación dispone de un pipeline de 2GW con proyectos repartidos por todo el territorio nacional. Cumpliendo su estrategia de integración vertical, la energía generada en sus parques será destinada a su unidad de comercialización.

EiDF cotiza en la Bolsa española (BME Growth) desde julio de 2021.

Más información en: www.eidfsolar.es

Sobre Grupo AC Solutions

AC Solutions fue fundada en el año 2011 por Alejandro Ortega y Carmen Doncel. La compañía, actualmente distribuye y gestiona recursos de comercializadoras eléctricas y gasísticas de España, y lidera la venta de suministro energético y también servicios de valor añadido (baterías de condensadores y servicio de telemedida) a través de su red de gestores especialistas, que se encuentran por toda la geografía española, siendo esta capilaridad una de sus grandes ventajas.

Cuenta con una cartera de clientes que supera los 2 TWh, equivalentes al consumo anual de más de 1 millón y medio de hogares españoles.

