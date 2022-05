APlanet refuerza su equipo directivo con tres perfiles de finanzas, ventas y atención al cliente Comunicae

lunes, 23 de mayo de 2022, 18:00 h (CET) La compañía ficha a Jimena Salas como directora financiera, a Mario Escuredo como director comercial y a João Souza como director de Atención al Cliente. Entre sus previsiones está la llegada a los mercados de Francia y Alemania, que se unirán a sus actividades en España, Portugal, Brasil, Reino Unido e Italia APlanet, startup especializada en tecnología aplicada a la gestión de la sostenibilidad en el entorno corporativo, ha reforzado su equipo directivo con la incorporación de tres perfiles profesionales con amplia experiencia en áreas estratégicas, como son el área financiera, el área comercial y la de atención al cliente. La compañía capta talento especializado para afianzar su potencial, mantener su buena trayectoria de crecimiento y hacer frente a un proceso de fuerte expansión internacional para introducirse en nuevos mercados europeos como Francia y Alemania, que se unirían a los cinco países en los que ya está presente (España, Portugal, Brasil, Reino Unido e Italia).

- Jimena Salas, directora financiera (Chief Financial Officer). Master en Finanzas por la London Business School y certificada por el Instituto de Analistas Financieros, Jimena inició su carrera profesional como auditora financiera en la consultora EY. Posteriormente, trabajó durante cinco años en la Tesorería del Banco de Crédito del Perú (el banco privado más grande del país), liderando proyectos de emisión de deuda en los mercados internacionales de capitales. Se incorpora a APlanet procedente de Londres, donde ha estado apoyando a empresas del sector FinTech para impulsar el crecimiento de su negocio. Como directora financiera, deberá consolidar este departamento y acompañar a la empresa en su rápido crecimiento.

- Mario Escuredo, director de Ventas (Sales Director). Mario ha cursado estudios universitarios de Sociología en la Universidad René Descartes de París, y estudios superiores de Ventas y Marketing en ACI-Negocia, la escuela de negocios de la Cámara de Comercio e Industria de París. Tiene una trayectoria profesional de 16 años con un sólido historial en ventas, durante los cuales ha liderado la creación y puesta en marcha de Quotatis España, y ha trabajado como director de Ventas en Webmefy, partner de la consultora Shopify Plus en España. Acostumbrado a trabajar en entornos digitales y equipos internacionales, su principal cometido en APlanet será fortalecer su desarrollo comercial, acompañando y ayudando a crecer al equipo, a afinar procesos y abrir nuevos mercados.

- João Souza, director de Atención al Cliente (Chief Customer Officer). Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Pontificia Católica de Río de Janeiro y máster en Desarrollo Sostenible por la Universidad de Columbia, João comenzó su carrera en Naciones Unidas, participando en operaciones humanitarias en países asiáticos durante más de cinco años y coordinando una ONG local en Brasil. Posteriormente, fue el responsable de introducir a APlanet en el mercado brasileño, donde hoy más de 25 organizaciones utilizan su plataforma para gestionar sus estrategias de sostenibilidad. Desde su nuevo puesto deberá apoyar a los clientes en su viaje de sostenibilidad corporativa, construyendo relaciones duraderas y aumentando los procesos de retroalimentación virtuales entre APlanet y sus clientes.

"El departamento financiero es clave para asegurar nuestra sostenibilidad en el tiempo, y tener una buena gestión en esta materia nos dará la solidez necesaria para lograr nuestros objetivos corporativos. En el área comercial queremos profesionalizar los procesos y establecer criterios homogéneos que nos ayuden a escalar rápidamente en los diferentes mercados. Y con el servicio de Atención al Cliente queremos ofrecerles la mejor experiencia para que se conviertan en nuestros mejores embajadores. Hemos llevado a cabo un proceso exhaustivo para identificar a estos grandes profesionales, que sin duda sabrán dirigir a sus equipos hacia el éxito", sostiene Johanna Gallo, CEO y cofundadora de APlanet.

