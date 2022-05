Agencia de marketing digital en Barcelona Emprendedores de Hoy

Para que un negocio crezca y pueda vender más por internet, debe tener en cuenta que los clientes son la razón de ser de cualquier empresa, ya que son quienes crean una comunidad alrededor de la marca, compran los productos o contratan los servicios.

Desde Viví Marketing, se encargan de crear e implementar estrategias de marketing personalizadas para cada negocio, logrando la captación de clientes a través de herramientas digitales como el posicionamiento SEO, campañas de Google Ads y Facebook Ads.

Captación de clientes potenciales y cómo convertirles en clientes reales Se ha comprobado que la experiencia del usuario se ha convertido en el principal escenario competitivo entre las empresas, un aspecto que incluso puede pasar por encima de otras características del producto o servicio en venta, como la calidad y el precio. Dicho de otro modo, la gestión de atención al cliente hecha con dedicación, profesionalidad y con el uso de las herramientas tecnológicas adecuadas representa en la actualidad un diferenciador determinante entre la posibilidad de generar clientes potenciales o perderles de forma definitiva.

Un cliente potencial, también conocido como lead, es aquel que aunque no ha llegado a la fase de compra, se prevé que lo haga en un futuro.

A pesar de que de momento no genera ingresos a la empresa, si se siguen los pasos adecuados, puede llegar a convertirse en un cliente real y, posteriormente, en un legitimador de la marca al recomendar el producto o servicio, completando satisfactoriamente el proceso de un embudo de ventas.

Para lograr captar un cliente potencial, es necesario hacer un estudio minucioso de su perfil, considerando sus necesidades, intereses y afinidades, así como su capacidad económica para adquirir el producto o servicio.

A partir de estas características, es posible crear estrategias orientadas a su captación que arrojen resultados óptimos. Por ejemplo, haciendo un seguimiento de la fase de toma de decisión, con una comunicación constante que puede ser automatizada a través del email marketing y ofreciendo contenido valioso mediante plataformas como Instagram y Facebook.

Viví Marketing, elegida por Google entre las mejores agencias de toda América Gracias a su trayectoria, ayudando a los negocios a destacar en los buscadores y ser reconocidos por la comunidad, Viví Marketing es actualmente partner oficial de Google, lo cual les permite acceder a sus eventos y beneficios antes que otras empresas.

Otro de los beneficios con los que cuentan,como Google Partners, es la posibilidad de obtener ofertas promocionales de Google Ads que ponen a disposición de sus clientes actuales y potenciales.



