Nace Factoría de Metaversos para democratizar el acceso al metaverso

Por primera vez, se ha paquetizado una solución para pymes pensada para permitirles tener presencia en el metaverso, por el que hay una demanda explosiva en formación y estrategia Desde ahora, las pymes de este país, que son el motor de la economía española representando el 99,8 % del tejido empresarial español y generando el 66,4 % del empleo, disponen de una nueva herramienta para dar a conocer sus productos y servicios.

La agencia de marketing Factoría de Proyectos, con sede en Barcelona, 10 años de experiencia en el mercado y foco en los canales digitales, ha lanzado su nueva unidad de negocio Factoría de Metaversos.

El proyecto, pionero en el mercado español, nace cuando los fundadores de la agencia, Miguel Ángel Franch y Joan Olivé, detectan en el último año una gran demanda en formación y estrategia por parte de las empresas que quieren tener presencia en el metaverso. Sin embargo, como suele ocurrir en todos los inicios tecnológicos, esta inversión solo está siendo considerada por grandes empresas con elevados presupuestos para marketing.

“Factoría nació precisamente con la filosofía de dar acceso a cualquier pyme a un plan de marketing profesionalizado, para competir en condiciones en los mercados maduros y globales”, declaran sus fundadores. “Por ello, se ha paquetizado, junto con un partner tecnológico, una solución que permite tener presencia en el metaverso, concretamente en dos de ellos: OVER y Horizon Workrooms, de Meta -antes Facebook-”.

El proyecto abarca desde el asesoramiento comercial y técnico previo a la producción de los ambientes y elementos integrados para su lanzamiento al mercado. También se contempla un mantenimiento constante, ya que el metaverso está en plena explosión y constantemente aparecen nuevas funcionalidades que se pueden ir incorporando.

La solución puede ser estandarizada o a medida e incluye, en su modalidad básica, la compra de tres parcelas en OVER, la primera aplicación de realidad aumentada que lleva al metaverso descentralizado. OVER (Over the Reality) es una plataforma global de realidad aumentada de código abierto construida sobre el blockchain de Ethereum (ETH).

Las parcelas, al igual que los dominios, pasan a ser propiedad de la empresa que las solicita y en ellas se construyen los escenarios y el acceso a la plataforma Horizon Workrooms, la “sala de reuniones global” o el espacio de la realidad virtual en el que los equipos pueden conectarse, colaborar y desarrollar ideas conjuntamente.

La propuesta cuenta también con la entrega y programación de unas Oculus Quest 2, gafas de realidad virtual cómodas para el usuario.

Dado el carácter innovador del metaverso, se incluyen unas horas de formación tras la entrega online del proyecto. Sin embargo, no existen métricas actualmente, por lo que el análisis deberá hacerse de forma cualitativa, si bien es probable que se empiecen a generar sistemas de indicadores ligados a cada metaverso en los próximos meses.

Factoría de Metaversos apuesta por las empresas cuyos equipos directivos quieran ser pioneros -perfiles innovadores y visionarios o early adopters- del metaverso, que sin duda está destinado a revolucionar la forma de interactuar online.

Cómo funciona un proyecto

Tener presencia en el metaverso es rápido y sencillo, solo se requieren unos pocos pasos. Inicialmente se eligen las parcelas a adquirir en el metaverso de OVER, prestando atención a que coincidan con las coordenadas de la dirección real de la empresa. Con la identidad corporativa de la marca, se customizan ambientes y animaciones y, en apenas un mes, se puede tener presencia en el metaverso.

¿Se puede incluir el metaverso en el Kit Digital?

En esencia, la digitalización de las empresas es el objetivo principal del programa de ayudas europeas. Aún no se ha completado la fase de aprobación de ningún proyecto de digitalización en el metaverso, pero todo apunta a que debería ser incluido por su esencia digitalizadora para pymes.