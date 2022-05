En la limpieza del hogar hay algunos productos y utensilios imprescindibles que no pueden faltar, según Limpieza Pulido Comunicae

lunes, 23 de mayo de 2022, 16:28 h (CET) La limpieza de un hogar conlleva una gran cantidad de tareas, la mayoría rutinarias. Limpiar el polvo, los cristales, el suelo, la cal, etc. Esta gran cantidad de tareas lleva, en muchas ocasiones, a la confusión a la hora de llenar la cesta de productos de limpieza. Una empresa suministradora de productos de limpieza explica qué productos son imprescindibles para un hogar perfectamente limpio Hoy en día hay una cantidad impensable de productos de limpieza para distintos fines, con diferentes funciones y que limpian de una forma más o menos eficaz. Cuando se trata de llenar la despensa de productos, en ocasiones las personas pueden sentirse abrumadas por la gran variedad de productos y marcas que existen. Esto es fundamental, puesto que, el uso adecuado de los productos destinados para cada fin y cada tarea es la clave para conseguir unos resultados mejores y para realizar las tareas en menos cantidad de tiempo y con menos esfuerzo. Limpieza Pulido, una empresa suministradora de una gran variedad de productos muy eficaces para la limpieza y la desinfección, explica cuáles son aquellos productos son imprescindibles en el hogar.

“La lejía es aquel producto que debemos tener siempre en casa, sobre todo a la hora de limpiar zonas del hogar como la cocina o los baños. Podríamos decir que la lejía es un producto multiusos, puesto que sirve tanto para desinfectar como para eliminar el moho. Por lo tanto, la lejía podría ser el producto perfecto para casi toda la cocina. Pero para tener una cocina perfecta es necesario un detergente lavavajillas eficaz. No importa si lavas a mano o si utilizas una máquina lavavajillas, necesitas un buen detergente” explica Limpieza Pulido.

Otro paso muy relevante en la limpieza del hogar es la limpieza del suelo. Es muy importante mantener el suelo limpio y brillante para que, a la larga, esta suciedad no se incruste y estropee el aspecto del suelo. Para ello Limpieza Pulido recomienda su friegasuelos Limpross aromático, con un olor floral muy agradable. Además, Limpieza Pulido recomienda realizar una buena limpieza de polvo aspirando o barriendo el suelo en toda medida posible antes de hacer uso del friegasuelos. De esta manera es posible combatir toda clase de alergias que en ocasiones surgen y cuya causa se desconoce.

En cuanto a la limpieza de baños, es importante emplear un desinfectante o lejía como antes ha explicado Limpieza Pulido. Sin embargo, es fundamental distinguir entre limpieza y desinfección y realizar ambas en este orden. Primero se debe limpiar para retirar toda la suciedad visible y posteriormente es recomendable desinfectar todas las zonas del baño para eliminar toda clase de bacterias o microorganismos que suelen depositarse en algunas zonas clave.

