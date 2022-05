SilverwoodⓇ lanza Woodafix™, su nueva e innovadora solución de revestimiento decorativo de madera Comunicae

lunes, 23 de mayo de 2022, 16:36 h (CET) Silverwood, creador y fabricante de soluciones de madera para el hogar, lanza Woodafix™, una novedad en el mundo de la decoración de interiores Fácil de instalar gracias a su sistema patentado, esta nueva gama de revestimientos decorativos de madera ultramodernos permite una decoración a medida con infinitas posibilidades.

Woodafix™: un concepto de instalación muy innovador

Silverwood, empresa creadora y fabricante de soluciones de madera para el hogar y la construcción, lanza Woodafix™, su gama de revestimiento decorativos de madera para paredes, de fácil y rápida instalación. Un nuevo producto con un sistema de instalación único, que responde a las tendencias actuales del mercado y a las necesidades de los consumidores.

Con un revestimiento decorativo fabricado con paneles de madera contrachapada con certificación FSCⓇ e impreso en Francia con tintas UV de alto rendimiento, Silverwood se suma a la tendencia sostenible consistente en llevar la madera al hogar de forma respetuosa con el medio ambiente.

El sistema de instalación Woodafix™, que no requiere agujeros, pegamento ni tornillos, permite a los usuarios ahorrar tiempo durante la instalación y cambiar fácilmente su decoración. Este ingenioso concepto de instalación también permite una gran libertad de uso: como cabecero, como marco, en vertical u horizontal en una instalación escalonada, los paneles ofrecen posibilidades decorativas ilimitadas. Los numerosos diseños disponibles a la venta realzan la madera y están en perfecta armonía con las tendencias actuales, para satisfacer todos los deseos decorativos y encajar en todos los interiores, desde los más tradicionales hasta los más contemporáneos. Todos los ingredientes se combinan para ahorrar tiempo y dar prioridad al placer de decorar. Porque, además de ser fácil de instalar, la gama Woodafix™ se vende en un kit que incluye todos los accesorios de fijación y acabado, para garantizar la facilidad de transporte e instalación de los productos.

Dispone de Patente para este concepto único

La innovación está en el ADN de Silverwood. El concepto Woodafix™ surge como respuesta a las necesidades de los consumidores y aparece como una importante novedad en el mundo de la decoración. En un esfuerzo por simplificar la instalación, Silverwood ha desarrollado un sistema de clips y parches adhesivos que se adhieren directamente a los paneles decorativos y sólo requieren unos segundos de presión para garantizar su fijación a la pared. El carácter innovador de este sistema de instalación y la creatividad de los equipos de Silverwood han sido recompensados con una patente en Francia y están en proceso de registro en otros países.

Se trata de una solución de decoración de paredes de madera relevante e innovadora, en línea con las tendencias actuales.

El concepto Woodafix™ ya está disponible en España en Leroy Merlin: https://www.leroymerlin.es/buscador/productos?q=woodafix*

4 colecciones, 4 mundos exclusivos

Para satisfacer todas las necesidades decorativas y adaptarse a todos los interiores, la gama Woodafix está disponible en 4 colecciones únicas con una amplia variedad de diseños, cada uno más moderno que el anterior. Cada colección se compone de 4 diseños y 2 lisos a juego para que cada uno pueda componer su propia decoración según sus gustos y deseos.

SCANDI-NATUR

Un homenaje a los materiales naturales, la colección Scandi-Natur se adapta perfectamente a los interiores de tonos naturales y de estilo escandinavo y bohemio.

MINERAL

Para aportar energía positiva a los interiores, la colección Mineral se inspira en los elementos y minerales con muchas virtudes para crear motivos exclusivos que recuerdan a la piedra fina, la terracota, las conchas, etc.

FLASHBACK

Retomando los códigos art decó de principios del siglo XIX, los motivos de los años del rock'n'roll o las decoraciones de los años sesenta, la colección Flashback traslada el ambiente de estos impactantes años a todos los interiores.

TERRITORIOS

Inspirada en la rica herencia de los pueblos primitivos, la colección Territories atrae a todos los aventureros con sus combinaciones de colores y formas que incitan a viajar y explorar.

Los decorados Woodafix™ son creaciones propias y los paneles Woodafix™ se imprimen en la fábrica de Silverwood, situada en la localidad de Rezé, a pocos kilómetros de Nantes.

