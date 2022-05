Todo lo que se debe saber sobre el aumento de pecho con grasa propia, por el Dr. Jorge Planas Emprendedores de Hoy

En los últimos meses, se han implementado novedosos procedimientos para el aumento de pecho con grasa del mismo cuerpo. El Dr. Jorge Planas es uno de los promotores en España de tratamientos y procedimientos estéticos innovadores que han transformado la vida de miles de pacientes que han contratado sus servicios profesionales.

Una de las especialidades de este reconocido galeno es el aumento de mamas que, hoy en día, se puede realizar a través de grasa propia. El relleno de grasa para el aumento de pecho es un procedimiento apropiado para recuperar volumen de las mamas o aumentarlo.

Cómo se realiza este procedimiento estético Para generar un aumento mamario con grasa propia, el Dr. Jorge Planas utiliza la grasa de cualquier zona del organismo donde exista exceso de ella y, después, se encarga de infiltrarla en el pecho. Para este aumento de mamas, el especialista en cirugía plástica y reparadora, utiliza solamente grasa pura del mismo cuerpo.

Asimismo, después de la realización de la cirugía, los pacientes podrán observar de manera inmediata su resultado. De igual manera, para introducir la grasa que busca aumentar el tamaño de las mamas, se efectúan incisiones mínimas, motivo por el cual las cicatrices que se generan después del procedimiento quirúrgico no son notorias en absoluto.

Otra ventaja es que, al introducir la grasa en el pecho del mismo cuerpo del paciente en lugar de implantes, las posibles complicaciones de las protesis (contractura capsular o rotura del implante). Además, la estética de las mamas y la silueta en general mejorará, porque se extrae el exceso de grasa que se encuentra localizada en diferentes partes del cuerpo.

Qué otros beneficios pueden esperar los pacientes después de esta cirugía Cuando se realiza un aumento mamario con grasa propia, es necesario recordar que parte de la grasa que fue introducida en el pecho se va a reabsorber, pero la mayor parte de ella que permanecerá en los pechos. De esta manera, quien decida realizarse esta cirugía sabe que contará con la ventaja de tener resultados perdurables. De igual forma, cabe resaltar que gracias este procedimiento, los pacientes obtendrán aumentos de mamas totalmente naturales y podrán alcanzar una talla más de volumen.

La intervención tiene una duración aproximada de 3 horas y requiere de la permanencia durante 1 día en la clínica. El Dr. Jorge Planas dispone de la tecnología médica necesaria para realizar cirugías como el aumento de mamas con grasa propia, un procedimiento que tiene como objetivo aumentar de manera natura el pecho y no generar incompatibilidades que puedan perjudicar la salud del organismo.



