Tactical láser tag, entrenamientos innovadores y educativos ideales para jóvenes de entre 8 y 18 años

Los juegos tácticos representan una experiencia sumamente entretenida y de gran intensidad para muchas personas, pero algunos de ellos, como el paintball, no siempre están al alcance de todos, ya que pueden comportar ciertos riesgos para los más jóvenes.

Láser tag, un juego muy similar, pero con marcas por láser en lugar de munición de pintura, ofrece una alternativa segura y novedosa para todo practicante de estos juegos, tanto niños como adultos.

En Barcelona, una de las mejores opciones para disfrutar de esta experiencia es Asilvestrats, una empresa cuyo trabajo es diversificar la práctica del láser tag hacia todo tipo de espacios, de modo que los niños y jóvenes puedan aprovechar las ventajas de esta práctica, no solo como un juego o una experiencia divertida, sino incluso como un innovador método de entrenamiento con grandes beneficios para su formación.

Una opción versátil, completa y segura para niños Asilvestrats ofrece la experiencia del láser tag tanto a domicilio como en su propio campo de entrenamiento, gracias a que sus obstáculos especiales se adaptan a cualquier espacio y permiten montar un escenario de juego táctico con facilidad y de manera rápida. Los equipos con los que se juega, gracias a la tecnología láser, se pueden monitorear electrónicamente, lo que garantiza que no haya trampas de ningún tipo y no generan manchas, dolor ni molestias como las balas de pintura, por lo que representan una opción totalmente segura para niños y jóvenes.

Para este público, Asilvestrats ofrece un programa de entrenamiento extraescolar, el cual se basa en entrenamientos físicos y aprendizaje de tácticas de juego, en su mayoría, pensadas para el trabajo en equipo, ya que, en este juego, la diferencia la marcan los equipos mejor coordinados. Los participantes aprenden también tácticas de supervivencia, como primeros auxilios, montaje de refugios, técnicas de orientación y otras habilidades que ayudan a su formación y desarrollo personal. Además, la práctica es completamente en inglés, para ayudarles a dominar este idioma.

¿Qué habilidades se adquieren con el programa de Asilvestrats? El láser tages una práctica con gran potencial formativo para niños y jóvenes de entre 8 y 18 años, especialmente en cuanto a su carácter, desarrollo personal y habilidades básicas.

En el programa de Asilvestrats, los participantes aprenden habilidades para la supervivencia, lo cual no se limita a situaciones de emergencia, sino que también se relaciona con situaciones de la vida cotidiana, como aprender a elaborar presupuestos, administrar el tiempo e incluso conocimientos de cocina básica.

Gracias a estas características, este programa representa una innovadora opción tanto de entrenamiento como de formación personal. Es por ello que Asilvestrats ofrece precios altamente competitivos en esta actividad, junto con algunas facilidades en las tarifas, como varios tipos de descuento e incluso una beca anual de 6 meses gratuitos en cada uno de sus centros de entrenamiento. Su objetivo es poner esta singular experiencia y todos los beneficios que conlleva al alcance de todos los niños y jóvenes que están interesados en ella.



