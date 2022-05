Llega el renting de equipamiento óptico para B2B en la Online Store de Leica mediante Iberent Technology Comunicae

lunes, 23 de mayo de 2022, 13:52 h (CET) La exclusiva marca de cámaras fotográficas, lentes, prismáticos y accesorios ópticos, Leica, estrena Iberent Shop&go. Un aplicativo web services, basado en el pago por uso, para ofrecer el renting online para pymes y autónomos en su e-commerce Una iniciativa pionera en España donde una empresa de producción de equipamiento óptico y cámaras fotográficas ofrece el renting online a su red profesional.

Leica Camera Iberia S.L, asociada al prestigio y calidad de sus productos y referente en el mercado de cámaras fotográficas y lentes ópticas, contará con la solución Iberent Shop&go desde este mes de mayo. Así, sus clientes podrán escoger el renting de Iberent como opción de pago. Una alternativa a la compra tradicional conocida por Device as a service (Daas) que consiste en alquilar productos, durante un tiempo determinado, en lugar de comprarlos.

Ambas empresas logran ir un paso más allá ofreciendo el pago por uso en la flagship Leica Store Madrid y su tienda oficial online. Con Iberent Shop&go, Iberent y Leica, facilitan a empresas y autónomos la accesibilidad a su catálogo de productos. Lo consiguen a cambio de una cuota mensual, evitando así grandes inversiones.

Una vez más, se suman fuerzas para dar más opciones de pago a pymes y autónomos dándoles la posibilidad de ampliar, cambiar o renovar el equipamiento audiovisual siempre que se necesite. Así, desaparecen los costes de sustitución o renovación del material de la industria creativa.

Esta es la primera vez que una compañía del sector de material fotográfico decide potenciar al máximo el renting entre sus potenciales compradores. Y lo hace con Iberent Shop&go.

“Leica se centra en las necesidades del usuario. Las innovaciones no son un fin en sí, sino siempre el resultado de un diálogo con los usuarios”, señala Leica Camera.

Mej​orando la experiencia del cliente

Con Iberent Shop&go, Leica vuelve a desmarcarse y ampliar su cuota de mercado ofreciendo sus servicios a un nuevo consumidor al que no le interesa la propiedad, sino la experiencia tecnológica.

Leica ha puesto énfasis desde el primer momento en mejorar la experiencia del usuario. Prueba de ello es su flagship store en Madrid de 250m2 de superficie de venta en la calle Ortega y Gasset de Madrid. Un porfolio de productos y servicios dirigidos a los profesionales, consumidores y aficionados a la fotografía. Además, cuenta con 150 m2 para su espacio Leica Gallery, con exposiciones de fotografía de reconocido fotógrafos nacionales e internacionales y Leica Akademie, un espacio donde son habituales las charlas, talleres, eventos temáticos y demostraciones de producto.

¿Cómo funciona Iberent Shop&go?

El funcionamiento de Iberent Shop&go es simple. Una vez seleccionados los productos del carrito, los clientes que elijan el renting de Iberent como método de pago y cuya solicitud sea aprobada, podrán disfrutar de sus innumerables ventajas.

Iberent Shop&go, un proceso 100% online, fácil e intuitivo. Seleccionas la financiación de Iberent, se estudia la petición de forma automática, aparece la respuesta y se firma el contrato electrónico. Así de sencillo.

Beneficios del renting para el sector profesional

El renting de equipamiento óptico permite a empresas y autónomos la deducción del IVA, IRPF e Impuesto de Sociedades. A la vez que desaparecen las inversiones pesadas, sustituidas por cómodas cuotas mensuales por uso.

Además, el renting simplifica la gestión. Es decir, facilita el acceso a la tecnología más adecuada en cada momento y a la más innovadora, sin la necesidad de inversión inicial. Algo que es fundamental puesto que el material audiovisual tiene que renovarse bastante a menudo, al menos cada 24 meses. Sobre todo, si se trata de cámaras a las que se les da un uso casi a diario o de al menos un 70% anual.

Cada vez son más las empresas y autónomos que se deciden por una solución a medida, evolutiva, flexible y global que incluye también herramientas de gestión de activos, incluso de los que no están en renting.

Gracias a la innovación Iberent Shop&go, el cliente de Leica podrá incluir en un único contrato de renting todo el material audiovisual necesario: cámaras, lentes, prismáticos, accesorios (de cámaras, objetivos o sistemas). Un contrato flexible, donde podrá cambiar, renovar o ampliar equipamiento tecnológico en cualquier momento. Porque el mundo profesional requiere de soluciones adaptadas que respondan a necesidades reales.

Los mejores objetivos con Iberent y Leica

Iberent Technology, tiene más de 15 años de trayectoria como financiera líder en desarrollo y comercialización de soluciones de renting de equipos flexibles para empresas y autónomos en España.

Leica Camera AG, dispone de una red internacional de 85 ‘Leica Stores’ en todo el mundo, Con Leica Store Madrid en España.

