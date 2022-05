Los consejos de Mudanty para realizar una mudanza rápida y sencilla en Málaga Emprendedores de Hoy

lunes, 23 de mayo de 2022, 12:40 h (CET)

Para aquellas personas que tienen muchas responsabilidades y ocupaciones durante el día, mudarse puede suponer un proceso complejo y tedioso. Uno de los primeros inconvenientes con los que se encuentran es la falta de tiempo para empaquetar las cosas que se deben llevar a la nueva vivienda, así como la búsqueda de compañía cualificada que se encargue del traslado y así evitar pérdidas materiales significativas.

En España existen varias empresas de referencia, como Mudanty, que ofrece servicios de mudanzas en Málaga y en otras áreas del territorio nacional.

Realizar mudanzas en Málaga sin preocupaciones Las personas que tienen que realizar mudanzas en Málaga o en otras ciudades del país, pero que no cuentan con un vehículo adecuado para hacerlo, pueden optar por una compañía especializada. A la hora de hacer la elección, se deben tener en cuenta aspectos como la responsabilidad, la puntualidad y la profesionalidad.

Mudanty es una compañía con más de 15 años de experiencia en el sector que se encarga de hacer mudanzas tanto en Málaga capital como en el resto de la Costa del Sol y a nivel nacional. La empresa asegura que el equipo que se ocupa de hacer los traslados es 100 % profesional y cuidadoso, por lo que el mobiliario y cada de uno de los objetos llegarán al nuevo destino completamente resguardados. Además, cuenta con su propia flota de vehículos para atender las necesidades de sus clientes cada vez que lo necesiten.

Tips para realizar una mudanza Una mudanza puede llegar a ser muy tediosa. No obstante, hay algunas recomendaciones que pueden ser de gran ayuda. Una de las principales es no dejar el embalaje para el último momento, para evitar estrés y ansiedad. Depende de lo que se tenga en la casa u oficina, este proceso puede llegar a requerir hasta varios días. Lo mejor que se puede hacer es relajarse y ponerse manos a la obra en compañía o con música de fondo, para hacer el trabajo más ameno.

A la hora de empaquetar, es recomendable que cada objeto se guarde junto a los de su misma categoría. Por ejemplo, las cosas de la cocina en una caja, las del baño en otra, y así sucesivamente. Esto hace que a la hora de desembalar todo sea más rápido y sencillo. Lo más práctico es utilizar cajas para colocar las pertenencias, pero hay que tener mucho cuidado con los objetos delicados. Lo mejor en estos casos es guardarlos por separado para evitar que rocen con algo y se puedan romper. Una muy buena idea es etiquetar cada caja para que no haya confusiones. También es preciso sellarlas bien para resguardar su contenido durante el trayecto.

Finalmente, una vez todo esté recogido, llega el momento de hacer el traslado. Quienes requieran un servicio de mudanza profesional pueden solicitar presupuesto ingresando a la página web de Mudanty.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.