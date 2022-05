Grabar es para siempre, un libro sobre el vídeo como herramienta de comunicación y venta en los negocios Emprendedores de Hoy

Según la firma especializada Wyzowl, las personas recuerdan el 20 % de lo que leen y el 80 % de lo que ven. Todos los especialistas coinciden en que las estrategias de marketing digital son más efectivas si están enriquecidas con contenido audiovisual. Eso hace del vídeo el medio más poderoso de las redes sociales.

Es por eso que todas las campañas recorren al vídeo marketingcomo herramienta de comunicación y de venta en los negocios. De allí que el libro Grabar es para siempre, de Fernando Beat del Río, se haya convertido en un auténtico best seller en la tienda Amazon.

Vender productos y comunicar de forma efectiva La razón por la cual el vídeo se ha transformado en una efectiva herramienta de comunicación y venta en los negocios tiene una razón científica. El cerebro responde 60.000 veces más rápido a un audiovisual que a un texto y eso está directamente relacionado con generar reacciones en las personas.

Las estadísticas de firmas especializadas como Postcron destacan que un contenido de marketing visual es 40 veces más proclive a ser compartido en redes. Al generar más reacciones, atracción y ser visto por más personas, tiene un alcance mayor que los contenidos que solo se basan en texto y fotografías. Cuando el contenido llega a más gente, se incrementan las posibilidades de vender.

No obstante, a pesar de que muchas personas son conscientes de ello, todavía se resisten a la idea de producir sus propios contenidos audiovisuales. La idea de hablar ante la cámara o tratar de generar un contenido asociado a un producto les produce temor por las opiniones que puede generar. Es justamente en eso que el libro Grabar es para siempre ha ayudado a miles de emprendedores.

Trucos y consejos Además de atinar sobre una temática que está generando mucho interés en la gente, el éxito de esta obra se basa en su diseño. No se trata de un manual de uso o un compendio teórico de lo que se debe hacer. La obra reúne un importante número de trucos y datos que enseñan en qué consiste el video marketing.

En ella, Fernando Beat del Río aprovechó su trabajo como fotógrafo y videógrafo para compartir buena parte de sus experiencias profesionales. Con esas vivencias reales le explica a los lectores cuáles son los contenidos que mejor funcionan en las plataformas digitales para impulsar las ventas. El libro enseña cómo generar ideas efectivas para hacer las grabaciones.

La información no solo se muestra en textos bien redactados y pedagógicamente estructurados, sino que aprovecha la tecnología multimedia para que se pueda asimilar mejor. Es un libro concebido para los que trabajan con marketing digital y para aquellos que solo quieren explorar estos conocimientos para impulsar su negocio. Eso lo ha convertido en una obra de uso universal y una excelente base para usar el vídeo como una herramienta de comunicación y venta en los negocios.



