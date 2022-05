Nova Abrasivos amplía su gama de productos Comunicae

lunes, 23 de mayo de 2022, 13:12 h (CET) New Finishing Line, la nueva marca de mayor prestigio que ha creado Nova Abrasivos Nova Abrasivos es la empresa especializada en discos de lija y bandas abrasivas hechas a medida. La compañía cuenta ya con un largo recorrido en su sector y puede ofrecer a sus clientes el conocimiento adquirido durante los años de experiencia.

La empresa tiene su centro de producción en Sabadell, más concretamente en la Calle Ca N’Alzina 116 C, 08202, provincia de Barcelona.

El cliente es lo más importante y es por ello por lo que continuamente se contempla la posibilidad de mejorar según sus necesidades.

Para abastecer nuevas demandas del mercado y ofrecer productos con una calidad mejorada, han creado una nueva marca New Finishing Line (NFL) que se caracteriza por tener mayor prestigio y que se dirige a cualquier tipo de pulido en los sectores de la náutica, automoción, pinturas industriales, lacados, mármol, madera, metalurgia, etc.

Nova Abrasivos ha ampliado su catálogo de productos en el que se encuentran: abrasivos, diamante, adhesivos y químicos, embalaje y enmascarado y protección EPIs. Incluyendo nuevos artículos en cada apartado. Además de una sección de ofertas que van variando donde incluyen diferentes artículos

La actualización de la cartera de productos es sin duda una buena noticia en la que se ve reflejado el crecimiento que ha tenido la empresa durante estos últimos meses y que les ha permitido fabricar nuevos artículos con diferentes materiales que contemplan más posibilidades y cubren necesidades de un sector más amplio.

Su extenso catálogo de productos incluye la fabricación en diversos formatos pensados para adaptarse a todos los profesionales de los diferentes sectores.

Estas mejoras son por las que trabaja la empresa continuamente, consiguiendo ofrecer los mejores elementos del mercado acompañados de un asesoramiento personalizado que facilite la elección de un artículo u otro. La empresa trabaja a diario para garantizar a todos sus clientes que en Nova Abrasivos encontrarán lo que buscan.

Para conocer los nuevos productos se puede descargar el catálogo en su página web (www.novaabrasivos.com).

