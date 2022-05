El III Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas arranca el miércoles en San Sebastián Comunicae

lunes, 23 de mayo de 2022, 13:19 h (CET) Con un extenso programa que abordará la vacunación desde diferentes ángulos Se desarrollará del 25 al 27 de mayo bajo el lema “Enfermera activa, liderando la vacunación”, con un programa que contempla 13 mesas redondas, 4 talleres, así como numerosas comunicaciones científicas y conferencias.

Se abordarán temas como, entre otros, La vacunación a través de los medios de comunicación, redes sociales, y Tecnologías de la Información y Comunicación. Mitos, realidades y factor de impacto”; “Vivencias de la vacunación pandémica. Ni heroínas ni villanas”; “La globalización de las vacunas”; o “Nuevos retos en vacunación: control de endemias y pandemias” (se adjunta programa).

El Congreso será inaugurado oficialmente el jueves, 26 de mayo, a las 12:40 horas con la asistencia de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, y el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia.

Este miércoles, 25 de mayo, arranca en el Centro Carlos Santamaría de la UPV/EHU en San Sebastián el III Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas, organizado por la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC), con la colaboración del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) y la Facultad de Medicina y Enfermería de la UPV/EHU.

“Enfermera activa, liderando la vacunación” es el lema de esta cita, que se desarrollará los días 25, 26 y 27 de mayo en el Centro Carlos Santamaría de la UPV/EHU en Donostia y que integra un amplio programa de comunicaciones, conferencias, talleres y mesas redondas en las que se analizará la vacunación desde diferentes ángulos y perspectivas con la participación de enfermeras/os de reconocido prestigio.

La inauguración oficial del Congreso tendrá lugar el jueves, 26 de mayo, a las 12:40 horas, y contará con la asistencia de la consejera de salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui; el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia; el presidente de ANENVAC, José Antonio Forcada; la presidenta del COEGI, Pilar Lekuona; Guadalupe Fontán, del Instituto de Investigación Enfermera del Consejo General de Enfermería; Inmaculada Moro, Subdirectora de Enfermería de Osakidetza; un representante de la UPV/EHU -entidad que alberga la sede del Congreso-, y Rosa Sancho, presidenta del Comité organizador, vicepresidenta de ANENVAC y responsable de la Comisión de Vacunación del COEGI.

Tal y como subraya Rosa Sancho, el Congreso no se centrará únicamente en la vacunación COVID: “Nuestro objetivo es que se ponga el foco en recuperar todas aquellas vacunaciones que se han quedado algo relegadas durante la pandemia; como, por ejemplo, la vacunación del adulto relacionada con las situaciones de mayor riesgo, o el manejo de poblaciones que proceden de otros países”.

La presidenta del comité organizador recuerda, además, que el hilo conductor y central del congreso “es el papel relevante de la enfermera como líder en vacunación, porque esta se puede desarrollar adecuadamente gracias a la enfermera” y subraya que, si algo ha demostrado la pandemia, es la importancia que tienen las vacunas para el control de las enfermedades prevenibles por vacunación”. En este sentido, incide en que “también nos ha enfrentado a la importancia que tiene comunicar adecuadamente para trasladar con claridad y trasparencia la verdad científica”.

Ante esta realidad, durante el III Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas se desarrollarán 13 mesas redondas, 4 talleres, además comunicaciones científicas y conferencias que contarán con la participación de enfermeras/os de reconocido prestigio (se adjunta programa).

Entre los temas que se tratarán figuran: “La vacunación a través de los medios de comunicación, redes sociales, y Tecnologías de la Información y Comunicación TIC. Mitos, realidades y factor de impacto”, “¿Cómo aprovechar internet y las redes sociales para mejorar la información en vacunas?”, “Migrantes, refugiados, vacunas: adaptación del calendario. La globalización de las vacunas”; “El calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida”; “Vivencias de la vacunación pandémica. Ni heroínas ni villanas”; o “Nuevos retos en vacunación: control de endemias y pandemias”.

PROGRAMA

MIERCOLES 25 DE MAYO

Mesas

11:00 h. Mesa (Oficial): Que nos aporta la colaboración entre las SSCCEE y el CGE. La experiencia en la pandemia.

Guadalupe Fontán Vinagre. Enfermera. Coordinadora del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería.

Rosa Sancho Martínez. Enfermera. Responsable de vacunas de Gipuzkoa. Subdirección de Salud Pública de Gipuzkoa.

12:00 h Mesa (Oficial): Vacunas por narices: nueva vía de administración.

Raul Ayala Velasco. Enfermero de pediatría. Centro de Salud El Sardinero. Santander.

Silvia Bernardez Carracedo. Enfermera de Pediatría. CAP el Masnou, Barcelona.

13:00 h Mesa (Oficial): "Me siento segura y vacuno segura”.

Inmaculada Cuesta Esteve. Enfermera de Salud Pública y Matrona. Secretaria de ANENVAC.

15:30 h. Mesa (Oficial): ¿Estamos preparados para la gripe?.

Jose Antonio Forcada Segarra. Enfermero de Salud Pública. Presidente de ANENVAC.

Joaquín Coloma Ortiz. Enfermero. Director técnico del Centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid.

16:30 h. Mesa (Oficial): VRS y Gripe

Modera: Rosa Sancho Martínez. Enfermera. Responsable de vacunas de Gipuzkoa. Subdirección de Salud Pública de Gipuzkoa.

Inmaculada Cuesta Esteve. Enfermera de Salud Pública y Matrona. Secretaria de ANENVAC.

Marta Montejo Fernández. Pediatra de atención primaria en el centro de Salud de Rontegi en Barakaldo . Coordinadora de la Ruta Asistencial Integrada de Bronquiolitis Aguda de Osakidetza.

17:30 h. Mesa (Oficial): Presente y futuro en la prevención frente a la neumonía neumocócica.

Modera: Inmaculada Cuesta Esteve. Enfermera de Salud Pública y matrona. Secretaria de ANENVAC.

José Yuste Lobo. Laboratorio Nacional de Neumococos del Instituto de Salud Carlos III .

Marina Moreno Collado. Enfermera de Atención Primaria en Madrid. Responsable de Vacunas y Responsable de Enfermería en el Centro de Salud Torres de la Alameda.

18:30 h. Mesa (Oficial): Vacunación en adultos y grupos de riesgo. El fenómeno de la Inmunosenescencia.

Rosa Sancho Martínez. Enfermera. Responsable de vacunas de Gipuzkoa. Subdirección de Salud Pública de Gipuzkoa.

José Antonio Forcada Segarra. Enfermero de Salud Pública. Presidente de ANENVAC.

JUEVES 26 DE MAYO

8:30-9:45 h Talleres simultáneos:

Taller 1: Anafilaxia. Lo que tengo que saber para vacunar con seguridad. Acto de vacunación seguro.

Pablo Sánchez Ballesteros. Enfermero de la Unidad de Críticos del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. Editor del blog “Enfermería Tecnológica”.

Taller 2: El humor también inmuniza: bulos fuera, pero con humor.

Maria Pretel Aguilar. Antropóloga digital. Especialista en cultura material y de consumo. Viena.

Esteban Espinilla Hernández. Ilustrador y publicista freelance. Sevilla.

Rosa Sancho Martínez. Enfermera. Responsable de vacunas de Gipuzkoa. Subdirección de Salud Pública de Gipuzkoa.

Taller 3: La gamificación, como técnica creativa para el aprendizaje en vacunas, jugamos y enseñamos.

Silvia Bernárdez Carracedo. Enfermera de Pediatría. CAP el Masnou, Barcelona.

Taller 4: ¿Cómo aprovechar internet y las redes sociales para mejorar la información en vacunas?

Adrián Sarriá Cabello. Enfermero en Unidad de Atención Psiquiátrica Domiciliaria. Hospital Universitario de la Ribera (Valencia).

9:45-10:45 h Comunicaciones Científicas.

Modera: Francisco Javier Pastor Gallardo. Enfermero. Presidente del Comité Científico del Congreso.

11:15-12:30 h Mesa 1. Vivencias de la vacunación pandémica. Ni heroínas ni villanas.

Modera: Montserrat Martínez. Enfermera. Jefa de servicio de medicina preventiva de la Agencia de salud pública de Cataluña.

Ponentes:

La visión de la Enfermera de Salud Escolar.

Mónica Antolín Vicente. Enfermera referente de Vacunación del Centro de Salud de Gros. Osakidetza.

La visión de la Enfermera de Atención Primaria en pediatría.

Salomé Aramburu Garate. Enfermera de pediatría. Centro de Salud de Zumarraga,

Ana Bueno. Enfermera de pediatría. Centro de Salud de Egia. Osakidetza.

La visión de la Enfermera de Atención Primaria en adultos.

Mª José Arzuaga Iribarren. Enfermera de adultos. Centro de Salud Dumboa. Osakidetza.

La visión de la Enfermera Gestora.

Concepción Fernández Olmeda. Supervisora del Centro de Salud de Hondarribia. Osakidetza.

12:40-13.20: Acto Inaugural

Dª Gotzone Sagardui Goikoetxea. Consejera del Departamento de Salud. Gobierno Vasco.

Dª Inmaculada Moro Casuso. Subdirectora de Enfermeria de Osakidetza.

D. Eneko Goia Laso. Alcalde de Donostia

Representación Facultad de Enfermería

Dª Guadalupe Fontán Vinagre. Consejo General de Enfermería

Dª Pilar Lekuona Ancizar. Presidenta del Colegio de Enfermería de Gipuzkoa.

Dª Rosa María Sancho Martínez. Presidenta del III Congreso.

D José Antonio Forcada Segarra. Presidente de ANENVAC.

13:20 -14:00 Conferencia Inaugural. “Enfermera activa: liderando la vacunación”.

Azucena Santillán García. Enfermera. Diplomada en Salud Pública, Máster de Gestión y Dirección de Enfermería y Doctora por la Universidad de Burgos.

15:30h-17:00h Mesa 2. Migrantes, refugiados, vacunas: adaptación del calendario. La globalización de las vacunas.

Modera: Inmaculada Sáez. Enfermera. Subdirección de Salud Pública de Alava.

Ponentes:

Necesidades vacunales en campamentos de refugiados. El caso del Sáhara.

Edurne Lizarazu Casamayor. Enfermera. JUAP del centro de Salud de Loiola. Osakidetza. Profesora asociada adjunta. Facultad de Medicina y Enfermería. EHU/UPV

Vacunación covid fuera del primer mundo. International affaire.

Juan Alfonso Martín Quintero.

Calendarios adaptados y acelerados, población no vacunada, vacunación incorrecta y/o incompleta. Grupos de riesgo e inmunosenescencia.

Rosa María Sancho Martínez. Enfermera. Responsable de vacunas de Gipuzkoa. Subdirección de Salud Pública de Gipuzkoa.

Estrategias y captación en población marginal. Desigualdades en salud.

Lourdes Ochoa de Retana. Enfermera. Programa Paciente activo. Osakidetza.

17:00-18:30h

Mesa 3. Actualízate, el calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida.

Modera: Inmaculada Cuesta Esteve. Enfermera de Salud Pública y Matrona. Secretaria de ANENVAC.

Ponentes:

Vaya lío de meningococos ¿Por qué, cuándo, y cómo vacunar frente a meningitis?

Mabel Bueno Juan.

VPH en varones. Hacia la eliminación de otra enfermedad mediante vacunació

Raúl Ayala Velasco. Enfermero de pediatría. CS Sardinero, Santander.

Rotavirus: ¿Sólo vacunación del prematuro?

Maite Gómez Pérez.

Gripe. ¿Gripe y Covid?

Jose Antonio Forcada Segarra. Enfermero de Salud Pública. Presidente de ANENVAC.

VIERNES 27 DE MAYO

9:00-10:00h Mesa 4. Comunicación, más allá de la alfabetización en vacunas.

Modera: Miguel Ángel Alcántara González. Enfermero de Atención Primaria. Sevilla.

Ponentes:

Dos perspectivas de una misma realidad. Una historia de superación, la vida después de la meningitis .

. Cristina Regojo Balboa. Presidenta de la Asociación Española contra la Meningitis. Superviviente de meningitis.

La comunicación piedra angular de la prevención, el arte de comunicar, claves en la alfabetización en vacunas .

. Jose Antonio González Tamayo. Enfermero de pediatría. C.S. Don Benito Oeste. Badajoz.

La vacunación a través de los medios de comunicación, redes sociales, y Tecnologías de la Información y Comunicación TIC. Mitos, realidades y factor de impacto. Carlos Mateos Cidoncha. Periodista y director de COM SALUD.

10:00-11:00h Mesa 5. Nuevos retos en vacunación: control de endemias y pandemias

Modera: José Antonio Forcada Segarra. Enfermero de Salud Pública. Presidente de ANENVAC.

Ponentes:

¿Estamos preparados para una nueva Pandemia?

Julio Fernández Garrido. Enfermero.

Profesor del Departamento de Enfermería de la Universitat de València. Director de Gestión Sanitaria. Consellería de Sanidad Univer4sal y Salud Pública. Generalitat Valenciana.

Afrontando nuevos retos en vacunación: la gestión vacunal en pandemia.

Gloria Mirada Masip. Enfermera.Doctora en Salud. Servicio Regional de la Agencia de Salud Pública de Catalunya en Lleida. Profesora asociada Universitat de Lleida.

11.30-12.00h Conferencia: Epidemias, Pandemias, Enfermeras y Vacunación.

Manolo Solorzano Sánchez. Enfermero. Miembro de Eusko Ikaskuntza / Sociedad de Estudios Vascos. Académico de número de la Academia de Ciencias de Enfermería de Bizkaia – Bizkaiko Erizaintza Zientzien Akademia. ACEB – BEZA.

12:30-13.00h Preguntas a las expertas.

Modera: María Teresa Carceller Segura. Enfermera de pediatría. Centro de Salud de Benicarló. Castellón.

Ponentes:

Mª Carmen Vara Benlloch. Enfermera Especialista en Pediatría. Profesora en la Universidad Católica de Valencia.

Inmaculada Cuesta Esteve. Enfermera de Salud Pública y Matrona. Secretaria de ANENVAC.

Gloria Mirada Masip. Enfermera. Doctora en Salud. Servicio Regional de la Agencia de Salud Pública de Catalunya en Lleida. Profesora asociada Universitat de Lleida.

Silvia Bernárdez Carracedo. Enfermera de Pediatría. CAP el Masnou, Barcelona.

Inmaculada Sáez López. Enfermera. Experta Universitaria en Vacunas. Responsable del Área de Vacunas. Servicio de Epidemiología en la Subdirección de Salud Pública y Adicciones de Álava (Gobierno Vasco)

13.00h

Acto de clausura y Entrega de Premios. Presentación del IV Congreso ANENVAC 2021

Presenta: Rosa Sancho Martínez. Presidenta del Congreso.

13:30-14:15h Conferencia de clausura. La gestión emocional en la práctica enfermera.

María Anunciación Jiménez. Profesora de la Facultad de las Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra.

Conclusiones del Congreso y clausura

Dª Pilar Lekuona Ancizar. Presidenta del Colegio de Enfermería de Gipuzkoa.

D Francisco Javier Pastor Gallardo. Presidente del Comité Científico.

D José Antonio Forcada Segarra. Presidente de ANENVAC.

Dª Rosa María Sancho Martínez. Presidenta del Congreso.

