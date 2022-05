Los equipos de frío tipo split son fundamentales para muchos sectores, por Aacore Supply Emprendedores de Hoy

lunes, 23 de mayo de 2022, 12:33 h (CET)

La refrigeración y el frío industrial juega un papel fundamental en el sector alimentario. No obstante, este también es importante en otros factores, como sería el de la industria química, puesto que engloba un amplio rango de sistemas de producción, desde la industria cosmética hasta la petroquímica y farmacéutica.

Dada la importancia del frío en este sector, es necesaria la utilización de equipos de refrigeración industrial. Estos se componen básicamente de dos elementos: la cámara frigorífica y el equipo de enfriamiento. En este sentido, Aacore Supply destaca como uno de los especialistas en la comercialización de equipos de frío tipo split y otros elementos esenciales para una buena refrigeración.

Los equipos de refrigeración son importantes en la industria química El frío industrial es de vital importancia en la industria petroquímica. Todos los procesos de transformación relacionados con la obtención de derivados del petróleo y con la seguridad en su manejo requieren sistemas de refrigeración. Estos se emplean principalmente para trabajar con sustancias altamente volátiles, como el gas natural o el butano. También son necesarios en los procesos de fraccionamiento, para separar distintos componentes o para la obtención de nuevos productos.

Por otro lado, la industria cosmética y farmacéutica basa su sistema productivo en reacciones químicas. En muchos de estos procesos pueden intervenir organismos vivos, biomoléculas o microorganismos. En estos casos, el control de la temperatura cumple un papel fundamental para la estabilidad de los reactivos y diferentes productos, así como para que se produzcan las reacciones de la manera adecuada.

De modo que, dado el papel que cumple la temperatura en los procesos realizados en las plantas de producción de la industria farmacéutica, se precisa el uso de equipos de refrigeración. Gracias a estos es posible llevar un control de la velocidad de reacción. Y no solo eso, sino que también es importante en la estabilidad, conservación y almacenaje de reactivos y productos.

Aacore Supply: un proveedor profesional de equipos de frío tipo split Los proveedores de sistemas de refrigeración industrial Aacore Supply cuentan con sistemas adaptados a las necesidades concretas de la industria química. En su catálogo poseen un amplio abanico de equipos de frío tipo split de diferentes marcas. Estos ofrecen una refrigeración industrial eficiente, al ser capaces de extraer el aire caliente con el menor consumo e impacto en el medio ambiente.

Este e-commerce ofrece la posibilidad de adquirir los equipos de frío tipo split a precios muy competitivos, que van desde los poco más de 1.000 €. Además, cuentan con un servicio de entrega en todo el mundo. Aacore Supply se encarga de suministrar los pedidos de manera rápida, para que el cliente pueda beneficiarse del sistema de refrigeración sin esperas que puedan afectar sus niveles de productividad o la calidad de sus productos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.