Teamfight Tactics pone rumbo a los reinos dracónicos en este nuevo set Comunicae

lunes, 23 de mayo de 2022, 12:52 h (CET) Tierras dracónicas estará disponible en el entorno de la beta pública (PBE) el martes 24 de mayo y se lanzará para todos los jugadores a principios de junio Teamfight Tactics, uno de los juegos de estrategia de JcJ más innovadores y con más popularidad del mundo, se prepara para el lanzamiento de su nuevo set, Tierras dracónicas, el 8 de junio. Los jugadores de todo el mundo llegarán a Tierras dracónicas, un reino extravagante donde podrán formar un equipo de dragones y dominar la magia para llevar a cabo jugadas estratégicas con el objetivo de ser el último en pie en una batalla contra otros siete jugadores. La séptima gran actualización del juego estará disponible en el entorno de la beta pública de Riot Games (PBE) a partir del 25 de mayo de madrugada (hora peninsular) y estará disponible para todos los jugadores en la versión 12.11, el 8 de junio de 2022.

"Creemos que Teamfight Tactics ha tomado las riendas de los juegos de estrategia, ya que amplifica el atractivo del espacio", cuenta Geoff Virtue, productor ejecutivo de Teamfight Tactics. "Hemos hecho apuestas arriesgadas y nos gusta aspirar a lo más alto con Teamfight Tactics. Tierras dracónicas no es más que el comienzo de las nuevas experiencias que queremos ofrecerles a los jugadores a nivel global y a los amantes de los juegos de estrategia".



El lanzamiento de set únicos y diferentes como Tierras dracónicas supone un cambio en los campeones, las mecánicas, las estrategias y los cosméticos del juego, y hace que Teamfight Tactics marque la diferencia en comparación a otros juegos de batallas automáticas. Con cada set, los jugadores pueden descubrir mundos diferentes, crear nuevos equipos y buscar la forma de llegar a lo más alto en la competición. El equipo de Riot utiliza cada set para mejorar la experiencia de juego y experimentar basándose en los comentarios de los jugadores y las lecciones aprendidas con cada set.



Teniendo en cuenta el éxito del set anterior, Chismes y cachivaches, la popular mecánica de aumentos volverá en Tierras dracónicas. Los aumentos permiten a los jugadores desbloquear bonificaciones en momentos clave durante la partida. Los modos de juego alternativos de Teamfight Tactics, Double Up e Hyper Roll, también estarán disponibles para que todo tipo de jugadores puedan disfrutar del juego, tanto con amigos como en partidas rápidas.



Teamfight Tactics comenzó como un modo de juego de League of Legends, pero se ha convertido en un juego independiente con una comunidad que adora la dominación, la estrategia y la competición. Con más de 1,5 millones de horas jugadas, Teamfight Tactics recompensa el aprendizaje constante tanto de los jugadores como los desarrolladores. Teamfight Tactics actualmente está disponible tanto para PC como para móvil.

TFT es un juego de estrategia gratuito para ocho personas en el que los jugadores combinan a los campeones de LoL con objetos para crear diferentes formaciones y derrotar a los otros siete jugadores de la partida. En este juego líder en el género de los juegos de combates automáticos, los jugadores tienen que colocar tácticamente su ejército de personajes sobre un tablero con forma de cuadrícula para descubrir quién es el superviviente de los combates automáticos. Desde su lanzamiento en 2019, TFT se ha convertido en el máximo exponente del género, con más de 80 millones de jugadores en todo el mundo y aportando una experiencia profunda y divertida similar al ajedrez para todo tipo de jugadores en múltiples plataformas.

