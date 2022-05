Martínez-Blanco Abogados expone que las sanciones por alquiler turístico en Baleares pueden ser anuladas Emprendedores de Hoy

lunes, 23 de mayo de 2022, 11:44 h (CET)

Aquellas personas que tengan una propiedad en alquiler turístico sin legalizar en las Islas Baleares pueden correr el riesgo de pagar multas cuantiosas. El despacho Martínez-Blanco Abogados, especializado en urbanismo y administración pública, informa que las sanciones por alquiler turístico en Baleares se han incrementado por acción intensiva del gobierno balear y, en varios casos recientes de sus representados, la multa mínima impuesta ha sido de 40.001 €. Sin embargo, este despacho ha impugnado diversas sanciones entendiendo que han de ser anuladas, puesto que se considera que la normativa autonómica vulnera ciertos preceptos legales nacionales y europeos.

Para poder prevenir estas sanciones es recomendable cumplir con los requisitos legales y legalizar las propiedades para que puedan alquilarse con fines turísticos sin ser plausibles de sanción. Además, las multas recaen sobre los propietarios y no sobre las plataformas digitales.

Contar con licencia, necesario para evitar multas En un fallo reciente, el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears desestimó una denuncia del Govern Balear contra la plataforma de alquiler por 300.000 € por la publicación de avisos de propiedades en alquiler con fines turísticos sin el número de licencia correspondiente. Según el fallo, este tipo de plataformas son un medio publicitario y carecen de la obligación que sí recae sobre los propietarios.

Según Martínez Blanco Abogados, desde febrero de 2022, las sanciones a propietarios han crecido de manera exponencial y las multas ascienden a cantidades exorbitantes. Ya no importa dónde se publiquen los avisos debido a que el gobierno también analiza las publicaciones de las plataformas de búsquedas de alojamientos.

Una de las pocas maneras de no correr riesgos de sufrir sanciones por alquiler turístico en Baleares es realizando el registro legal correspondiente y obteniendo un número de licencia turística que siempre debe incluirse en los avisos que se publiquen. El trámite tiene un plazo máximo de hasta seis meses, por lo que es importante iniciarlo con celeridad para disponer de la autorización cuanto antes.

Los requisitos con los que debe cumplir una propiedad Tanto las empresas como los particulares pueden solicitar la licencia de alquiler turístico, incluso si usan la vivienda de forma parcial para vivir en ella. El trámite debe realizarse en las oficinas de la Dirección General de Turismo. Mientras que las compañías pueden inscribir hasta 12 habitaciones, los propietarios individuales pueden disponer de 6 habitaciones. Además, es necesario contar con un baño cada 5 plazas, 2 para entre 6 y 8 plazas, 3 para entre 9 y 11 plazas y 4 cuando las plazas son 12.

A su vez, los ingresos por concepto de alquiler vacacional deben ser incluidos en las declaraciones fiscales correspondientes.

A través de Martínez-Blanco Abogados es posible recibir asesoramiento y apoyo para inscribir una propiedad con fines turísticos, obtener el número de licencia y evitar sanciones por alquiler turístico en Islas Baleares. Además, cuentan con un departamento técnico de abogados urbanísticos y arquitectos expertos concretamente en este tipo de procedimientos.



