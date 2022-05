Jane Goodall en la URL: «"think globally, act locally" es el camino equivocado, porque pensar globalmente causa depresión» Comunicae

lunes, 23 de mayo de 2022, 10:13 h (CET) Jornada de sostenibilidad universitaria A ocho años para la finalización de la Agenda 2030, los retos planteados por los efectos de la crisis climática son cada vez más importantes. Muchas universidades, entre ellas la Universidad Ramon Llull (URL), han puesto la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al frente de sus estrategias. Este viernes la Universidad Ramon Llull ha organizado su segunda Jornada Anual de Sostenibilidad que ha reunido a casi 100 personas de toda la comunidad universitaria. Bajo el lema «El futuro es fugaz» ha contado con la intervención de Jane Goodall y del director del Instituto Jane Goodall España, Federico Bogdanowicz. La jornada, que ha destacado por el protagonismo de los jóvenes, se ha centrado en destacar la necesidad de seguir impulsando y revisando los compromisos de la Universidad con los diferentes ODS, muy especialmente con los ODS7 (Energía limpia y asequible), 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y 12 (Consumo y producción responsables).

El rector, Josep Maria Garrell, ha inaugurado la Jornada y ha destacado la responsabilidad de las instituciones de educación superior en la Agenda 2030 y ha expuesto cómo se deben abordar los ODS desde las distintas misiones de la Universidad.

Federico Bogdanowicz, director general del Instituto Jane Goodall España / Senegal (IJGE), ha explicado que los ODS son una meta a través de la cual trabajan desde el Instituto. El Instituto Jane Goodall España (IJGE) (fundado en 2006) es una de las 34 oficinas de la red de Institutos Jane Goodall (IJG) en el mundo. El IJGE también forma parte del programa de educación ambiental Roots&Shoots que está activo en más de 65 países y cuenta con miembros de todas las edades, entre ellos, estudiantes universitarios de muchos países se unen a él, recientemente, de la India y Turquía.

A continuación, se ha dado paso a la intervención grabada de la reconocida primatóloga Jane Goodall la cual ha dirigido un mensaje de 15 minutos a toda la comunidad universitaria, pero especialmente a los estudiantes universitarios. Goodall ha empezado su discurso compartiendo un mensaje pesimista sobre la realidad que afrontan los jóvenes: “Es un mundo extraño el que estamos viviendo desde que comenzó la pandemia y también es un mundo bastante sombrío política, social y ambientalmente. Y mucha gente, especialmente los jóvenes, están empezando a perder la esperanza. De hecho, si piensas en lo que está ocurriendo en todo el mundo, incluyendo el cambio climático encubierto, la pérdida de biodiversidad y ahora la horrible guerra en Ucrania, es imposible no estar deprimido”.

La etóloga se ha referido a las causas de esta situación: “A veces se debe al deseo de ganar cada vez más dinero y poder, en una sociedad cada vez más materialista. A veces se debe a la pobreza, que hace que los pobres destruyan el medio ambiente para conseguir espacio para cultivar más alimentos, o para ganar dinero simplemente para sobrevivir. Y a veces se debe a la ignorancia, a la falta de comprensión de lo que le ocurre a nuestro planeta”.

La metáfora de la ventana del tiempo

De repente, el discurso de Goodall ha dado un giro y la investigadora ha apuntado que no está de acuerdo con que no se pueda hacer algo al respecto. Con la metáfora de una ventana del tiempo ha hecho un llamamiento a la acción: “Creo que tenemos una ventana de tiempo durante la cual, si nos unimos, podemos al menos frenar el calentamiento del planeta y la pérdida de biodiversidad, pero sólo si nos unimos y actuamos ahora”.

La científica ha interpelado a la audiencia a actuar localmente. “Tenemos un dicho: “think globally, act locally”. Pero este es el camino equivocado, porque pensar globalmente causa depresión. En cambio, deberíamos empezar por pensar localmente. ¿Qué te preocupa a nivel local? Sea lo que sea. Haz algo al respecto y entonces verás que esto sí marca la diferencia. Y eso te hace sentir bien. Y entonces, querrás hacer más, para sentirte mejor. Y entonces te darás cuenta de que otras personas también están marcando la diferencia en el mundo. Sólo entonces, te atreverás a tener la esperanza de que las cosas pueden mejorar a nivel mundial”.

El empoderamiento de los estudiantes para luchar contra el cambio climático

Goodall ha puesto como ejemplo el papel primordial que desarrollan los estudiantes universitarios desde su programa Roots&Shoots: “Universitarios de distintos países forman grupos para trabajar en problemas globales como la reducción del uso del plástico, el reciclaje, la recaudación de dinero para ayudar a los refugiados, la concienciación sobre el peligro que supone para el medio ambiente el tráfico de animales, la agricultura industrial, etc. En algunos casos, los estudiantes universitarios han contribuido a elevar las normas medioambientales dentro de la universidad, como la instalación de paneles solares, el reciclaje estricto, incluidos los teléfonos móviles, la creación de jardines orgánicos plantando árboles, árboles autóctonos por supuesto, etc.”.

Finalmente, la mujer que a día de hoy es doctora por más de 45 universidades del mundo, ha señalado cuatro razones principales para actuar:

La primera es la energía de compromiso y la pasión de los jóvenes. Algunos son directores generales o políticos, personas que pueden crear un cambio importante. La segunda. Hay un notable cerebro humano: un número cada vez mayor de científicos está diseñando tecnologías innovadoras que ya nos ayudan a vivir en mayor armonía con el mundo natural. Tercero. Cada vez más personas empiezan a darse cuenta de que la acción individual marca la diferencia y que millones de pequeñas decisiones éticas, en lo que compramos, vestimos y comemos, pueden conducir acumulativamente a un cambio importante. Cuarta. La naturaleza es increíblemente resistente, los lugares que los humanos han destruido, pueden y han sido restaurados. ¿Qué opinan los estudiantes?

¿Qué piensan los jóvenes sobre este mensaje de una de las figuras más destacadas e inspiradoras a nivel global en la lucha contra la crisis climática como es Jane Goodall? A continuación, ha tenido lugar la mesa redonda «Una comunidad sostenible (I): visiones y reflexiones del alumnado de la URL» para dar voz al estudiantado. Seis estudiantes de la URL (Maria Serra, Marina Pozo, Rafel Jaume Venys, Juan Brill, Marta Crespo y Cristian Cifuentes) procedentes de distintos grados universitarios, han reaccionado a las palabras de Goodall y han planteado retos para luchar contra este escenario.

La Jornada ha terminado con la mesa redonda «Una comunidad sostenible (II): experiencias y propuestas para impulsar los ODS 7, 11 y 12 en la URL» en la cual los investigadores de la Universidad han concretado las buenas prácticas que llevan a cabo des de sus centros. Núria Llaverías, coordinadora del Grupo de Trabajo por la Acción Climática de la URL; Letícia Duboc, investigadora del Grupo en Tecnologías Media (GTM) de La Salle-URL; Oriol Pou, investigador del Grupo de Investigación URL de Ingeniería y Simulación de Procesos Ambientales (GESPA) de IQS School of Engineering-URL; Albert Carbó, responsable del área de Patrimonio de Esade-URL; y el profesor de Blanquerna-URL Josep Sánchez, como moderador.

Finalmente, Oscar Mateos, delegado del rector para el impulso de la Agenda 2030 en la URL, ha cerrado la Jornada con un resumen de las ideas y retos que se deben afrontar desde la Universidad “en un contexto en el que las noticias sobre los desafíos climáticos son cada vez más duras y desafiantes”. “Sabemos por Naciones Unidas y por el mundo científico, que el reto de no superar el aumento de un grado medio en las próximas décadas, parece cada vez más difícil, o constatamos de primera mano, cada día con más intensidad, los perniciosos efectos cambio climático”, ha apuntado Mateos.

