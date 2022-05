Las guerras y aledaños Poemas Rolando Revagliatti

lunes, 23 de mayo de 2022, 09:53 h (CET) “DAS BOOT”

Sabido es que no es sabido que la guerra es lo no sabido. _________ “DAS BOOT” (“El barco”), film dirigido por Wolfgang Petersen.

“EUROPA, EUROPA”

Apuntes (y apotegmas) de la sobrevivencia de un circuncidado: La guerra de mi Santo Prepucio da comienzo con la Santa Ensalada de la Guerra Santa La religión y los prepucios de clase son el opio de los pueblos Y lo juro por el Ario Prepucio del Predestinado Pajarito del Führer. ______________ “EUROPA, EUROPA”, film dirigido por Agnieszka Holland.



“HENNESSY"

Donde sea que la dejemos la vida por Irlanda en el campo de batalla que sea que dejemos la vida por Irlanda Donde sea que la dejemos la vida en el medio de cualquier refriega en cualquier calle que dejemos la vida por Irlanda Donde sea que la dejemos donde sea que volemos por los aires será siendo por Irlanda En la desmesura frontal ese Hombre Bomba será por su venganza. ______________ “HENNESSY” (“Jaque a la Reina”), film dirigido por Don Sharp.

“MI GENERAL”

Atravesados los generales del ejército español por la cimitarra del siglo veintiuno Se las cantan a los generales del ejército español los tenorinos capitanes del ejército español Achuradas las ínfulas de los generales del ejército español suena el clarín Toque de silencio democrático y burgués para el golpismo jactancioso de los generales del ejército español Que un general no es una persona mi general salvo excepciones. ______________ “MI GENERAL”, film dirigido por Jaime de Armiñán.

“BLACK AND WHITE IN COLOR”

Del trueque de morondangas religiosas entre misioneros cristianos y artesanos nativos (ese hastío en paz) a la transición: el despejamiento beligerante A la vera del Rin del África Ecuatorial reclutas del paraje armas al hombro desfilan al solazo del domingo Las ametralladoras germanas, patrióticas desmandan a los patrióticos excursionistas de la Francia En el Día de Dios: sorpresa: Dios da permiso: recíprocamente eliminarse. __________ “BLACK AND WHITE IN COLOUR” (“NEGRO Y BLANCO EN COLOR”) de Jean-Jacques Annaud.

“EINE LIEBE IN DEUTSCHLAND”

De ese testigo en su chupetín la esvástica Privilegiado él condena La esvástica de ese testigo privilegiado refulge y condena en su propio chupetín. ___________ “EINE LIEBE IN DEUTSCHLAND” (“UN AMOR EN ALEMANIA”) de Andrzej Wajda.

“THE GREAT DICTATOR”

La bala defectuosa la estéril bala cómica del excitado cañón y la niebla nos mezcla Encendidos los discursos tú eliges, pueblo de Tomania al Fallido Pescador arrestado en la laguna o al Gran Barbero. ___________ “THE GREAT DICTATOR” (“EL GRAN DICTADOR”) de Charles Chaplin.

