Electrónica PKS presenta las farolas solares de diseños únicos en España

lunes, 23 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Actualmente, existen distintos motivos por los que las personas que viven en el campo cambian sus sistemas de iluminación por alternativas más económicas y eficientes.

La empresa Electrónica PKS registra más de 10 años de experiencia en la implementación de sistemas de videovigilancia para casas de campo, naves industriales, tiendas, edificios, parques y hasta instituciones bancarias. Una de sus apuestas más recientes es la comercialización de las farolas solares, presentadas como una alternativa interesante a los mecanismos de iluminación utilizados en la actualidad.

¿Cómo funcionan y qué características tienen las farolas solares de Electrónica PKS? Las farolas solares de Electrónica PKS se caracterizan porque son fáciles de instalar y no llevan mayor esfuerzo, pese a que cuentan con varias herramientas que permiten generar energía eléctrica a partir de la luz solar. La farola solar incluye un mando para configurar el tiempo que mantienen las luces encendidas, su intensidad o si lo prefiere, que se activen con el sensor de movimiento

Una vez que captan la luz solar, los fotones de luz chocan con las placas solares, generando una diferencia de potencial que produce corriente continua. Después, las farolas solares activan su convertidor de corriente y transforman la corriente continua en corriente alterna, lo que se traduce en energía eléctrica para uso doméstico.

En vista de que la energía transformada no es utilizada en su totalidad, este sistema se encarga de almacenar el sobrante en baterías o acumuladores. Por tal motivo, es posible utilizar las farolas solares cuando las condiciones de luz no sean idóneas, por eso es bastante recomendado para perreras o cuadras de caballos.

Las ventajas de implementar una farola solar en los sistemas de iluminación El principal motivo por el que muchas personas están migrando hacia las farolas solares en las zonas del campo o granjas es porque generan un ahorro económico en comparación con los sistemas tradicionales. Esto ocurre porque es un mecanismo de autogeneración eléctrica que funciona con energía renovable evita el uso de combustibles fósiles y la aparición de facturas elevadas.

En segundo lugar, las farolas solares contribuyen positivamente en el cuidado del medioambiente, debido a que priorizan el uso de energía renovable y no contaminan la naturaleza. Mientras que, para su instalación, estos artefactos pueden ser utilizados por cualquier persona, ya que no requieren de conocimientos previos sobre el tema.

En Electrónica PKS, los clientes pueden escoger la farola solar que mejor se ajuste a sus necesidades, ya que cuentan con distintas opciones y modelos para garantizar la satisfacción del cliente, desde pequeñas farolas para un pequeño patio o terraza hasta grandes farolas para alumbrar jardines y grandes superficies. A través del sitio web de la empresa, las personas pueden realizar su compra en la tienda online, con un sistema de pago seguro y la opción de entrega a domicilio.



