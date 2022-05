Las empresas no están solicitando el Kit Digital, por iDeo Agencia Digital Emprendedores de Hoy

La crisis sanitaria provocada por la pandemia del covid impactó fuertemente en la economía, sobre todo a las pymes y autónomos que no estaban digitalizados. Por ese motivo, la Unión Europea impulsó, a través de su fondo NextGenerationEU, una ayuda para cada compañía de hasta 12.000 euros en subvenciones a fondo perdido. Sin embargo, las empresas no están solicitando el Kit Digital, desperdiciando la posibilidad de mejorar su competitividad y ganar clientes en el ámbito digital. Por ello, iDeo Agencia Digital se encarga del asesoramiento y solicitud del plan, eligiendo las soluciones digitales idóneas para cada negocio.

¿Cómo acceder al plan Kit Digital? Este programa busca fomentar la transformación digital, tanto para autónomos como para pequeñas y medianas empresas, los cuales podrán beneficiarse con soluciones de digitalización para lograr presencia en internet, a través de un sitio web y la gestión de redes sociales, así como con herramientas de oficina virtual, gestión de clientes y de procesos, inteligencia empresarial, comercio electrónico y ciberseguridad.

Para acceder al Kit Digital, la firma que solicite el beneficio debe ser pequeña, microempresa o autónomo, estar en situación de alta y contar con la antigüedad mínima que establece la convocatoria, así como no haber incurrido en ninguna prohibición prevista por la Ley, estar al día en los impuestos y la Seguridad Social y no tener consideración de empresa en crisis. A su vez, el solicitante no debe exceder el límite de ayudas mínimas de 200.000 euros en tres años. De esta manera, las escalas de la subvención serán de 12.000, 6.000 y 2.000 euros, según la cantidad de empleados de la compañía o autónomo.

Solicitar el Kit Digital, de la mano de iDeo Agencia Digital Esta agencia digital se encarga de realizar todas las búsquedas y gestiones necesarias para solicitar el programa de ayudas, sin el cobro de adelantos. Así, se ocupa de comprobar si la empresa o autónomo cumple con todas las condiciones requeridas para tener acceso al Kit Digital, y en caso de cumplirlas, solicitar un bono digital con la subvención económica específica para la transformación digital de la compañía del cliente.

A continuación, iDeo Agencia Digital elige, en conjunto con el cliente, las soluciones de digitalización ideales para el negocio y las pone en marcha, adecuando el presupuesto a las necesidades del proyecto.

De este modo, será posible implementar desde páginas web, tiendas online, aplicaciones móviles, hasta firewalls, antivirus de red, VPN y servicios de posicionamiento en buscadores, publicidad y marketing online, entre otros, de manera gratuita gracias a los fondos del programa Kit Digital.



