La constancia como factor clave en el aprendizaje de un idioma, por Academia Hamburg

lunes, 23 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Tener compromiso y disciplina es esencial para adquirir nuevos conocimientos, desarrollar habilidades y aplicar destrezas.

En ese sentido, la constancia es un factor clave en el aprendizaje de un idioma, ya que se requiere de perseverancia, paciencia y empeño, puesto que una nueva lengua no se aprende en pocos días.

Esto se debe a que cada idioma exige crear hábitos, reforzarlos, asentarlos e incorporarlos al intelecto para hacerlos parte de la cotidianidad. También es importante contar con profesionales idóneos que faciliten la formación, como sucede con la Academia Hamburg que presta sus servicios como escuela de alemán con formación presencial y online para todas las edades y niveles.

¿Por qué es importante ser constante para aprender un nuevo idioma como el alemán? Para lograr resultados acertados se requiere de persistencia e interés. Un alumno que es constante en su proceso de estudio de idiomas, como el alemán, agilizará su progreso. Tendrá un mejor rendimiento, dado que sigue aprendiendo e intensifica la práctica del lenguaje, incluso en su tiempo libre, mediante la lectura de libros, escucha de radio y viendo programas de televisión en el idioma que está aprendiendo.

Es decir, la voluntad es esencial para alcanzar el máximo potencial, o en palabras más populares, no tirar la toalla es algo primordial si se desea ver materializado el deseo de comunicarse en una nueva lengua.

El aprendizaje de un nuevo idioma es una carrera de fondo en sí misma, más parecida a un maratón que a un sprint de 100 metros. sEsto indica que la tenacidad y la firmeza deben ser las características diferenciales de los alumnos que se someten a este nuevo conocimiento, para que no se sumen a las listas de estudiantes que se retiran del proceso de aprendizaje por miedos, falta de compromiso y poca constancia. Para no ser parte de ese número de alumnos que abandonan, es fundamental adentrarse en el nuevo idioma, interesarse por la cultura de los países en los que se habla y desarrollar ejercicios amenos que permitan profundizar en la práctica de los conocimientos adquiridos.

La academia especializada en alemán que ofrece formación con una exitosa metodología enfocada en hispanohablantes La Academia Hamburg es un referente en el aprendizaje del alemán, ya que se especializa solo en ese idioma y cuenta con un equipo de profesionales especialistas con gran experiencia en la docencia. Sus servicios van dirigidos a todas las edades (desde los 4 años) y a todos los niveles (desde nivel inicial hasta avanzado), siendo desarrollados tanto para particulares como para empresas. Tienen modalidad online para adultos y mixta (online y presencial) para niños que residan en su zona de influencia: Boadilla, Majadahonda, Pozuelo y Madrid Noroeste.

Este centro es reconocido por su calidad en la enseñanza (que va de la mano de profesores competentes y expertos en el idioma) y su seguimiento personalizado del progreso de cada alumno. Asimismo, han implementado una metodología exclusiva para hispanohablantes que ha logrado exitosos y provechosos resultados en todo su alumnado, quienes les avalan con gran receptividad.



