Doctor Bern recalca que la belleza y el sentirse bien también son salud

lunes, 23 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

La belleza culturalmente ha sido considerada un concepto subjetivo que depende de la percepción de cada individuo. La salud también se suele incluir en este dilema, ya que del bienestar emocional depende el funcionamiento del cuerpo. La calvicie es una de las condiciones que pueden distorsionar la imagen de cada persona. Esta puede ser causada por alopecia, ansiedad, estrés, edad o predisposición genética. A pesar de que existen métodos para estimular el crecimiento del cabello, en la mayoría de los casos no dan resultados. Por este motivo, expertos como el Doctor Bern llevan a cabo implantes capilares que van a la raíz del problema y devuelven el cabello al paciente de forma efectiva.

Belleza y salud: ¿cómo se relacionan? La apariencia física está relacionada con una buena alimentación, hábitos de vida sanos y una autoestima favorable. En este sentido, cada individuo debe sentirse bien cada vez que ve su reflejo en el espejo. De lo contrario, podría correr el riesgo de adquirir mayores problemas tanto psicológicos como físicos. El estrés, la ansiedad, dejar de comer, dormir o de usar cierto tipo de ropa son solo algunos de los problemas más comunes. En ocasiones, llegan a presentar síntomas de mayor gravedad o incluso, autolesiones.

Hay casos en los que esta situación se mejora realizando procedimientos médicos estéticos. Pueden ser implantes mamarios, reducción de pechos, eliminación de arrugas o un trasplante de cabello. Este último es uno de los más comunes en personas de avanzada edad o que son más propensos a la calvicie debido a sus genes.

Los cambios producidos por intervenciones estéticas pueden mejorar la salud y la manera en la que el individuo percibe y desarrolla su vida.

Los problemas de la calvicie y la cirugía capilar en Madrid Los procedimientos para tratar la caída del cabello son muy variados y generalmente, causan frustración, ya que a veces no hay una cura efectiva. Por esta razón, el paciente opta por usar gorros, peluquines y demás opciones que no siempre son prácticas o cómodas. Esta condición se puede presentar tanto en hombres como en mujeres, sin embargo, hay más casos en personas del sexo masculino. Para solucionarlo, se puede recurrir a la cirugía capilar.

Franz Joseph Bern es un doctor especializado en la cirugía capilar que cuenta con un su consulta en Madrid. Allí trata a sus pacientes empleando la técnica FUE, que consiste en extraer los folículos uno por uno con una precisión microquirúrgica. Es una técnica que no requiere de suturas y cuya cicatrización es de máximo 15 días. Además, el equipo del doctor Bern ofrece atención personalizada a cada persona para responder a sus preguntas y necesidades de manera óptima.

La salud y la estética pueden tratarse en conjunto con la ayuda de profesionales expertos. Por ello, el doctor Franz Joseph Bern tiene un alto porcentaje de éxito entre los pacientes que acuden a su consulta en C. de Velázquez, nº 109, 1º Izq, 28006 Madrid.



