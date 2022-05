Edifica Integral saca el mayor partido a cualquier baño con sus reformas Emprendedores de Hoy

domingo, 22 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

El cuarto de baño es un espacio hecho para trasmitir tranquilidad y calidez que, en cuestión de comodidad, le da un valor añadido a la vivienda. Se trata de un espacio que, aparte de ser funcional, también se establece como un espacio de relajación en casa.

En este sentido, Edifica Integral, una empresa de construcción y restructuración de habitaciones o espacios completos, especializa sus servicios en las reformas de baños en Barcelona.

Un cuarto de baño optimizado y más agradable Realizar una reforma en el baño es una de las primeras opciones que se consideran a la hora de crear una vivienda más cómoda. No obstante, en este proceso se corre el riesgo de dejarse llevar por las tendencias del momento y con el paso del tiempo dejar de ser un espacio eficiente. Por tal motivo, Edifica Integral cuenta con un equipo de asesores profesionales que se encargan de sacarle el mayor provecho al lugar.

En los espacios pequeños, las duchas son la opción ideal para delimitar el espacio en vista de que las bañeras ocupan mayor volumen y no dejan sitio para los demás elementos. Asimismo, la iluminación natural parece una tendencia funcional que no pasa desapercibida, puesto que con un ventanal de buen tamaño, la luz del sol ilumina el cuarto de baño durante el día y por la noche se usa el sistema de iluminación.

Actualmente, existe una gran variedad con respecto a la iluminación para los baños, en este caso específico, la luz tenue hace que los espacios sean más amenos, ya que reproduce la luminosidad de los spas, por lo que se suelen utilizar en las reformas actuales.

Edifica Integral aporta funcionalidad y calidad Además de ser una atmósfera decorada, con iluminación agradable y acabados bonitos, un baño debe ser funcional, porque al estar en constante contacto con el agua fría y caliente, altas temperaturas de vapor y la humedad, tanto el suelo como las paredes son propensas a sufrir daños. Es por ello que la reforma perfecta cubre todas estas necesidades para que el baño sea duradero.

De modo similar, para ejecutar un baño atemporal que no pase de moda, lo que se recomienda es integrar paredes y suelos lisos de colores neutros. Para darle el toque original, se pueden incorporar elementos como espejos o cajones que son fáciles de cambiar cuando sea necesario.

Edifica Integral conoce todos los trucos para realizar un cuarto de baño completamente eficaz, adaptado a las necesidades de cada espacio. Es por este motivo que los propietarios que estén buscando ejecutar reformas de baños en Barcelona para su vivienda, la empresa cuenta con un sitio web en el que realizan presupuestos personalizados, completamente gratuitos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.