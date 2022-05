Israel Huerta ayuda a crear chatbots en Facebook Messenger para automatizar mensajes frecuentes Emprendedores de Hoy

Contar con un número de teléfono para atender las llamadas de los usuarios es la manera tradicional de ofrecer un servicio al cliente.

Sin embargo, este método es poco efectivo en la actualidad cuando se requiere rapidez y efectividad para no perder la atención del potencial cliente. Como solución, la tecnología ha permitido crear chatbots en Facebook Messenger para enviar mensajes automatizados que resuelvan las dudas más frecuentes en pocos minutos.

La creación de un chat de este estilo con la finalidad de generar más ventas puede ser un proceso complejo, por esta razón, los usuarios suelen acudir a expertos como Israel Huerta.

Cómo crear un chatbot para Facebook Messenger En el mundo empresarial, tener un buen producto o servicio no basta si este no está acompañado de una atención al cliente eficaz. En este sentido, los chatbots para Facebook Messenger automatizados permiten responder dudas frecuentes al instante, lo cual aumenta el interés del consumidor.

Para crear un chatbot solo se deben usar herramientas como ChatFuel, Botsify, MobileMonkey, Botsociety, Flow XO o Manychats. El primer paso es abrir una cuenta en alguno de esos sitios y conectarla a Facebook. Lo siguiente es familiarizarse con la plataforma para luego escribir un mensaje de bienvenida. Este puede ofrecerle al usuario diferentes opciones como acceder a un sitio web o al número de la empresa.

Configurar las palabras claves es esencial para que el usuario reciba las respuestas adecuadas. Si el cliente pregunta “¿qué días atienden? o ¿cuál es su horario?”, el bot podrá identificar palabras como horarios o días y, así, enviarle la información adecuada.

Cada herramienta tiene particularidades para ser activada, resulta indispensable familiarizarse con las instrucciones y seguir todos los pasos si se desea obtener un chat funcional.

¿Cuál es el beneficio de los chatbots para Facebook Messenger? Las pequeñas, medianas y grandes empresas necesitan ofrecer un buen servicio para mantenerse competitivos. Para ello, se requieren herramientas que respondan a las necesidades actuales de los clientes. El chatbots para Facebook Messenger cumple con dicho requisito, ya que entre sus funciones no necesita que un agente de la empresa lea y responda los mensajes en tiempo real. Esta opción es ideal cuando los usuarios escriben en horas o días no laborales.

En este sentido, el profesional Israel Huerta es un experto en marketing automatizado y ActiveCampaign que puede idear un embudo de ventas que ofrezca una experiencia única a los usuarios. Entre las estrategias que aplica, destacan los chatbots en redes sociales y en las páginas web oficiales de los negocios.

Resolver las inquietudes de los usuarios y retener su atención es clave en el momento de la venta. Diversos estudios han probado que el interés inicial de un cliente puede durar 8 segundos. Por esto, la respuesta inmediata es un método que le añade valor a la compañía.



