Enrique Tomás asegura que el jamón ibérico, además de ser exquisito, también es sano para el organismo

sábado, 21 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

En cualquier parte de España, el jamón ibérico es reconocido por su sabor característico, agradable al paladar. No obstante, en la cocina saludable, el jamón es un ingrediente rico en nutrientes que, en las cantidades adecuadas, aporta beneficios para la salud.

Es por este motivo que la empresa Enrique Tomás dedica en su blog mucha información sobre la salud y el jamón, contrastada por los expertos en nutrición que tienen en su equipo.

¿Cuáles son los beneficios del jamón ibérico en la cocina saludable? Si algo caracteriza a la cocina española es el jamón de raza ibérica, ya que forma parte de la cocina tradicional del país y es el complemento ideal para cualquier ocasión. Asimismo, además de su sabor, este tiene propiedades nutricionales que son especialmente recomendables para las personas que quieren consumir una dieta saludable.

Este tipo de jamón es rico en nutrientes como proteínas y aminoácidos que ayudan a completar la cantidad proteica que necesita un tipo de cuerpo promedio al día. Además, contiene vitaminas que benefician al sistema nervioso y también ayuda a prevenir la osteoporosis, así como otras enfermedades en los huesos; esto se debe al porcentaje de calcio que aporta en su consumo.

Según la Fundación Española de Nutrición, los jamones ibéricos de Bellota, el jamón ibérico, especialmente el de bellota y el cebo de campo, son los principales en la lista de jamones en la cocina saludable que aportan beneficios a la salud a largo plazo. Esto se debe a la calidad del proceso de producción que se lleva a cabo con el cerdo ibérico y, por supuesto, a su capacidad única en el mundo de infiltrar la grasa en el músculo. Una grasa que en el caso de los de bellota, en particular, va impregnada con este maravilloso aceite vegetal, hasta culminar en un jamón lleno de nutrientes buenos para la salud en su justa medida.

Recetas saludables acompañadas con jamón ibérico Son innumerables los beneficios del jamón ibérico, por lo que se puede implementar en la cocina saludable con recetas como la ensalada de arroz, acompañada con quinoa y trozos de manzana. En este caso, solo se deben cocinar al gusto los ingredientes que lo necesitan y emplatar con las cantidades que requiere cada persona; el arroz aporta carbohidratos, la fruta le da el toque natural y fresco, complementado con la quinoa y el jamón ibérico rebanado, que otorgan vitaminas, así como proteínas de una clase excelente.

Asimismo, se puede trocear en pequeñas virutas para preparar una tortilla, acompañada de ingredientes naturales de preferencia, como el brócoli. Además de ser fácil, esta receta es sumamente nutritiva y se puede consumir en el desayuno o en la cena acompañado de verduras.

Independientemente de las cantidades nutricionales requeridas, el jamón es un complemento para la cocina saludable y Enrique Tomás produce exclusivamente excelentes cortes de jamón ibérico, disponibles en diferentes presentaciones. Para conocer más recetas nutritivas, así como el stock de productos que ofrece la marca, su sitio web está disponible con toda la información de envíos nacionales e internacionales a toda Europa.



