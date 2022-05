Reliqium, la firma que ha reinventado el relicario Emprendedores de Hoy

Muchos psicólogos afirman que los recuerdos forman parte de la personalidad de todo individuo. El resguardo en la memoria de las vivencias motiva, en gran medida, las decisiones de los seres humanos, sus preferencias y sus aversiones. En pocas palabras, es lo que ayuda a construir la identidad del ser.

Más allá del efecto psicológico, está el aspecto sentimental; el significado que un determinado momento tiene en la vida de una persona. Es por ello que siempre se han buscado formas para representarlos y revivirlos. La escritura, la pintura, la escultura, la fotografía y el vídeo son algunos de esos recursos.

Surge una nueva forma de atesorar los recuerdos Reliqium es un dispositivo en forma de joya que se conecta al móvil mediante la aplicación que da acceso a una plataforma personalizada de recuerdos. Se trata de una carpeta individual y encriptada en la que las personas pueden guardar fotografías y vídeos de los momentos más significativos de sus vidas. La tecnología cloud hace posible que se pueda disponer de los archivos en cualquier momento y lugar del mundo.

La aplicación del dispositivo Reliqium trabaja con las plataformas operativas de Android e iOS. Esto permite ver los archivos en el teléfono a través de la tecnología contactless. Los fabricantes dicen que los registros son totalmente encriptados para que solo su propietario, mediante una codificación personal, pueda acceder a ellos.

La capacidad de guardar archivos de fotografías y vídeos es ampliable. De esta manera, se puede ir adaptando según las necesidades de almacenamiento del usuario. Adicionalmente, el dispositivo siempre está listo para funcionar porque no usa baterías y es resistente al agua. De esta forma, se puede usar como una joya todo el tiempo, colgada al cuello como parte del look.

Dos colecciones que han conseguido causar revuelo La firma ha lanzado al mercado dos colecciones que han causado revuelo entre quienes ya están disfrutando de esta novedad, incluyendo a muchos influencers. Se trata de Marble Collection y Pure Collection. La primera de ellas está conformada por piezas en forma cilíndrica en referencias denominadas Copper, Matte, Silver y Gold 18K, en referencia a sus colores.

Por su parte, Pure Collection cuenta con los modelos Round Band y Round Medal, que son joyas en forma circular. La referencia Square Medal es un rectángulo vertical, mientras que Square Band es un rectángulo horizontal.

Son obsequios ideales para regalar a familiares cercanos, a amigos o a la pareja. Antes de entregarlos, se le pueden configurar recuerdos en común para que los tengan siempre presentes.

La firma Reliqium es una startup que asegura haber reinventado el relicario, aquellos collares que usaban los abuelos con 1 o 2 fotografías adentro. Ahora, con estas joyas digitales, se pueden guardar hasta 200 recuerdos en imágenes o vídeos que se pueden ver en el móvil.



