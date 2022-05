La traducción freelance, una de las profesiones con mayor demanda Emprendedores de Hoy

Cada día son más las compañías y profesionales que hacen negocios a nivel mundial y en este contexto, el dominio del inglés se ha vuelto un requisito indispensable en la gran mayoría de los casos.

A raíz de ello, han surgido modalidades de negocio que han aprovechado tal situación, como es el caso de los servicios de traducción freelance, que permite a los profesionales que los prestan vivir en cualquier parte del mundo. La Academia de los Grandes Traductores ofrece formación especializada y acompañamiento personal para salir al mercado a las personas que quieren hacer de esta profesión su medio de vida.

Profesión de largo recorrido: traducción freelance Entre los profesionales titulados en el dominio del inglés existe una predisposición y cultura pesimista hacia el ejercicio de traducción como medio laboral, por eso, muchos se han limitado a dedicarse a la enseñanza del idioma. La Academia de los Grandes Traductores ha reconocido este déficit como una carencia en los métodos de enseñanza de las instituciones educativas tradicionales, que imparten conocimiento, pero olvidan enseñar a los estudiantes cómo aprovechar sus habilidades para desarrollar satisfactoriamente la profesión.

Ante el importante crecimiento de la demanda de la industria de la traducción en las últimas décadas, la Academia ha eliminado los mitos negativos hacia la función y se ha convertido en una de las plataformas de formación más exitosas, consiguiendo que cerca de 1.800 profesionales de 45 países del mundo hayan incursionado satisfactoriamente en el oficio de la traducción freelance. La academia es experta en la formación de traducción jurídica y financiera, dos de los campos más demandados por el mercado, enseñando a los estudiantes lo que no aprenden en la universidad: cómo salir al mercado, dónde están los clientes, qué es lo que necesitan y cómo encontrar su hueco.

Especialización en 6 meses en traducción jurídica y financiera La jurídica y la financiera son las traducciones de mayor demanda a nivel global. Trabajar en ellas, de forma independiente, es una libertad que le permite a los profesionales vivir y trabajar en cualquier parte del mundo.

Ruth Gámez y Fernando Cuñado son los directores de La Academia de Grandes Traductores, con más de 22 años de experiencia en el nicho de la traducción, que se encargan de acompañar y formar a los estudiantes. Llevan a cabo un acercamiento personal y atención de las habilidades individuales, de modo que los alumnos desarrollen un plan de trabajo orientado a sus necesidades e intereses. La Academia ofrece un completo diplomado online de una duración de 6 meses que es mucho más económico que cualquier máster, pero que ofrece mejores soportes y preparación para desarrollar la profesión de una forma realista.

El diplomado se puede pagar en euros y dólares: 1.297 € o 1.497 US$, también se permite la financiación en el número de meses de duración del curso.



