Gritovisual expone la importancia de contar con una identidad corporativa para destacar un negocio

viernes, 20 de mayo de 2022, 15:06 h (CET)

Tener una buena imagen corporativa es de suma importancia para las empresas, porque de ella depende el incremento de las ventas y la buena reputación de una organización que busca destacar y atraer nuevos clientes.

Gritovisual es una agencia de diseño, publicidad y comunicación en Zaragoza, que implementa estrategias empresariales que ayudan a cimentar o fortalecer la identidad de un negocio. Si una empresa no posee una identidad corporativa sólida, no puede llegar a ser reconocida o cautivante. Asimismo, la compañía dispone de un servicio de comunicación 360°, a través del cual se consigue promover un negocio original y visible tanto en plataformas online como sus puntos de atención físicos.

Por qué es relevante la imagen corporativa para las empresas Cada negocio debe basarse en la filosofía que lo sostiene en el mercado, sus valores, la visión y la misión que lo rigen. Con base en estos aspectos es que se comienza a construir la identidad corporativa de una empresa que desea generar recordación entre sus clientes. Por otra parte, Gritovisual diseña los logotipos y la papelería institucional necesaria para respaldar el fortalecimiento o conformación de imágenes corporativas únicas que se queden grabadas en el corazón de los consumidores. Igualmente, otra de las herramientas más comunes para fortalecer la identidad corporativa son las páginas web, pues a través de ellas se promocionan de manera eficaz los productos y servicios comercializados por las empresas.

Gritovisual también asesora a sus clientes en la construcción y rediseño de estas páginas y en el posicionamiento SEO, dos estrategias claves para lograr la visibilidad online que requieren hoy por hoy las organizaciones.

Objetivos de la identidad corporativa en las compañías Los propósitos de tener una imagen corporativa sólida en las empresas son establecer un factor diferenciador con la competencia, generar recordación entre los consumidores, promover las ventas de productos y servicios gracias a la fidelización de nuevos clientes, potenciar las cualidades de la organización y proporcionar un ambiente laboral agradable que impulse a los empleados a seguir trabajando con pasión y optimismo.

Por otro lado, el uso de herramientas como los textos, las fotografías y las redes sociales, también pueden enaltecer la imagen de las empresas en la web. Gritovisual es la agencia de publicidad y comunicación que se encarga de establecer o rediseñar la identidad corporativa de las empresas que se preocupan por cautivar más clientes y generar un impacto positivo en el sector empresarial.



