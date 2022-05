¿Qué hacer si no pagan la renta del piso alquilado?, el desahucio express por DABOGADOS Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de mayo de 2022, 13:38 h (CET)

Muchos arrendadores se enfrentan a un dilema cuando el inquilino que ocupa un inmueble de su propiedad ha dejado de pagarle el alquiler. En esos casos, es necesario iniciar en el tiempo legalmente oportuno un proceso de reclamación de renta. Cuando no hay resultados, se inicia el conocido desahucio express.

Los expertos del bufete DABOGADOS, D. David Gómez González (Socio-Fundador) y D. ª María Tena Fernández (Socia), explican que se trata de un proceso legal declarativo verbal. Es un término referido a que se resuelve cuando el juez de la causa ‘declara’ el fin del contrato una vez que las partes han expuesto sus alegatos. Se llama ‘express’ porque es, generalmente, rápido.

Lo que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) es un estamento promulgado por primera vez en el año 1964 y que desde entonces ha tenido varias actualizaciones. La última de ellas fue en 2019. En su artículo 27 del Capítulo V habla de la suspensión, extinción y resolución del contrato en caso de incumplimiento de obligaciones. El número 2 en su parágrafo ‘A’ explica que una de las causas para iniciar el proceso es la falta de pago de la renta.

El llamado desahucio express es viable cuando se han agotado los intentos amistosos y persuasivos para reclamar la renta. DABOGADOS informa que cuando se solicita la asesoría legal es necesario consignar al bufete especializado el contrato de alquiler y las escrituras del inmueble. Igualmente, los recibos impagados del alquiler y en caso de que los hubiere, de los servicios públicos que estén insolventes.

Este despacho advierte que también se deberá tener en mano el documento reclamando los pagos atrasados. Si el querellante no lo posee, bufetes como este se encargan de redactarlo para no detener el proceso. Con esos soportes y la asesoría legal se puede solicitar sin mayores problemas el proceso de desahucio express.

Actuar con prudencia es la clave Los procesos de desahucio express se conocen con este adjetivo porque generalmente duran un mínimo de 6 meses. Eso es la mitad que otras querellas vinculadas con el tema de los alquileres. DABOGADOS explica que esos otros casos se manejan con juicios verbales ordinarios, cuyas sentencias pueden tardar hasta más de un año.

Este bufete especializado en servicios jurídicos de Derecho Civil, Penal y Laboral advierte que en una situación como esa los propietarios deben ser muy prudentes. Es importante que eviten enfrentamientos directos con sus inquilinos, cambiar la cerradura del inmueble o ingresar a la propiedad sin el consentimiento de sus ocupantes. Tampoco pueden cortar o dejar de pagar los suministros como luz o agua.

Si se incurre en alguna de esas conductas, el inquilino puede demandar por coacción o allanamiento de morada. DABOGADOS asegura que este tipo de situaciones pueden alterar gravemente el desarrollo del proceso de desahucio express y retrasar los tiempos durante muchos meses. Añade que cuando se deja todo en manos de un abogado especializado, se gana la tranquilidad de resolver el problema en el menor tiempo posible.



