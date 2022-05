Lucir una sonrisa bonita con la ayuda de la clínica dental de Madrid, DeltaDent Emprendedores de Hoy

Muchos dicen que la sonrisa es como una carta de presentación, ya que es una de las primeras cosas en la que se fija una persona.

Esto crea en algunas personas ciertas inseguridades, ya que no están satisfechas con su sonrisa y el pensar que alguien puede fijar su mirada en ella provoca que dejen de sonreír para así evitar que vean el aspecto de sus dientes. DeltaDent puede ayudar a cambiar esta situación.

La clínica dental de Madrid pone solución a este problema gracias a sus tratamientos estéticos y su equipo de profesionales.

¿Qué tratamientos estéticos ofrece esta clínica dental de Madrid? En esta clínica dental situada en Chamartín siempre buscan que sus pacientes tengan la mejor sonrisa posible, para que así todas esas inseguridades y pensamientos negativos que puedan tener desaparezcan. Por ello, ofrecen una gran variedad de tratamientos estéticos.

Además, en DeltaDent tienen un servicio muy especial de estética bucodental como lo es su servicio especializado en bodas. En un día tan importante y que quedará marcado en la mente para siempre, las personas querrán tener el mejor aspecto posible. Por eso mismo buscarán un buen traje, irán a la peluquería y, por supuesto, no se pueden olvidar de la sonrisa.

Será un día en el que se harán muchas fotos e incluso muchas de ellas quedarán enmarcadas en el hogar, por lo que se tendrá que mostrar la mejor sonrisa.

En DeltaDent son conscientes de eso y por ello ofrecen este servicio especializado para bodas con el objetivo de que las personas puedan lucir una sonrisa espectacular.

DeltaDent: tratamientos estéticos que ofrece Blanqueamiento dental El blanqueamiento dental es uno de los tratamientos estéticos más empleados. Esto se debe a que a lo largo de la vida las personas están expuestas a hábitos y alimentos que otorgan a la sonrisa un tono más amarillento del que les gustaría tener. Este es el caso de productos como el tabaco, el café, algunas especias o, simplemente, uno de los signos de la edad.

Para eliminar el tono amarillento que puedan tener los dientes una de las mejores opciones es realizar un blanqueamiento dental en Madrid de la mano de los dentistas de esta prestigiosa clínica dental ubicada en Chamartín, ya que emplean el blanqueamiento dental número 1 en EUA.

El procedimiento consiste, en primer lugar, en llevar a cabo un pulido de la superficie de los dientes para eliminar las impurezas existentes en ellos. A continuación, se aplica un gel blanqueador especial durante 30 minutos para que comiencen a aclararse las piezas dentales.

Después de esta consulta, antes de que el paciente se marche de la clínica se le entrega un molde de plástico que se ha realizado previamente habiendo tomado las medidas del paciente.

Dicho molde contará con un gel blanqueador, el cual deberá llevar puesto el paciente en casa durante 2 horas al día a lo largo de 1 semana. De este modo, se refuerza aún más el tratamiento y su respectiva durabilidad.

Una vez cumplido este plazo, se revisará si el tratamiento ha sido exitoso y se concluirá con el pulido de dientes y una aplicación de flúor para reforzar el esmalte.

Carillas dentales En caso de no solo desear mejorar la tonalidad de los dientes, sino también su forma o tamaño, el tratamiento de carillas dentales es el adecuado.

A pesar de tener como principal función mejorar la estética de los dientes, las carillas también ayudan a reforzar la estructura de los mismos, la cual se ha podido ir deteriorando con el paso del tiempo.

Se trata de unas finas láminas que se adhieren a los dientes gracias a un pegamento especial con el objetivo de mejorar su aspecto en forma, tamaño y color. Para ello, el especialista tendrá que conocer las medidas de los dientes del paciente, quien deberá escoger qué tipo de tonalidad desea que tengan sus carillas dentales, teniendo en cuenta su tono actual.

Este tratamiento estético es la solución perfecta para aquellos dientes que cuenten con fisuras, estén astillados o bien se encuentren manchados o descoloridos.

Además, si no gusta como quedan, es posible acudir a la clínica dental situada en Chamartín para retirarlas.

Diseño de sonrisa Una de las razones por las que muchas personas no se deciden a llevar a cabo un tratamiento es porque no saben cómo será el resultado del mismo.

Para este tipo de personas, esta clínica dental de Madrid lleva a cabo el diseño de sonrisa, un procedimiento que permite ver cómo será el aspecto de la sonrisa después de realizar el tratamiento.

Para ello, sus especialistas realizarán un estudio fotográfico y tomarán las medidas dentales y faciales. Gracias a esto, podrán elaborar una simulación digital de la sonrisa.

A través de un mockup que realizarán, se podrá ver el aspecto que tendrá la sonrisa una vez se haya sido realizado el tratamiento dental, así se podrá ver cómo quedará antes de realizarlo.

En definitiva, las personas que quieran mejorar el aspecto de su sonrisa pueden confiar en esta clínica dental de Madrid.



