Alto rendimiento personal para alcanzar la élite empresarial

viernes, 20 de mayo de 2022, 12:59 h (CET)

“El éxito de una empresa está estrechamente relacionado con el desempeño individual que pueda alcanzar cada una de las personas que trabaja en ella.“

Esta es la rotunda afirmación que el artista de élite y especialista en alto rendimiento Elias Vivancos hace al presentar un proyecto que traslada al mundo empresarial las competencias técnico-tácticas utilizadas en los espectáculos de alto nivel o en el deporte olímpico.

Inspirado en el modelo de entrenamiento que se utiliza en la danza de élite, el deporte o las artes marciales —donde es esencial la figura del entrenador especializado—, Elias Vivancos ofrece una serie conferencias y talleres enfocados a trasmitir a los profesionales corporativos las técnicas y valores necesarios para acceder a su máximo potencial.

La amplia trayectoria de Elias Vivancos le confiere una visión única del alto rendimiento A lo largo de su multifacética formación y durante su exitosa trayectoria artística, Elias se ha enfrentado de forma reiterada a retos, que, en ocasiones, parecían insuperables: tocar a Beethoven abierto en split colgado de hilos a más de 6m del suelo, el Record Guinness al zapateado más rápido del mundo, bailar del revés colgando cabeza abajo…

Esto le ha dado una visión holística de la capacidad de las personas para la autosuperación y la estrecha relación entre el éxito personal y el éxito profesional, capacitándole para entrenar a deportistas o artistas que busquen aumentar su desempeño personal.

En ese sentido, también está capacitado para implementar el mismo entrenamiento con el personal de una empresa, priorizando la enseñanza de habilidades que fortalecen a las personas para propiciar el éxito de la organización.

Elias defiende que “el éxito no consiste solo en ganar. El éxito es un juego de indescriptible belleza, en el que no puedes siempre avanzar en línea recta hacia el objetivo marcado. Muchas veces hay que fortalecer las raíces, para que las ramas lleguen al cielo. Hay que ser determinado. Oportuno. Desafiar los límites. Y además de todo ello… Sí. Hay que ganar.”

Las habilidades aprendidas en las conferencias y talleres de Elias Vivancos En sus conferencias, dinámicas y optimistas, Elias introducen al oyente en un mundo fascinante, en el que descubrirá capacidades como la hiperconcentración, el control de los nervios o la visualización práctica. Adentrádole, asimismo, en aspectos como el pensamiento original, el hábito práctico y el aumento del umbral de resistencia.

Y no es un trabajo fundamentado en lo teórico. Ya que la labor de Elias como cofundador de Los Vivancos, director artístico, coreógrafo, músico, dramaturgo y bailarín de élite, sumado a sus 16 años de gira por 64 países, un total de 2.100 actuaciones ante 2.5 millones de espectadores, y colaboraciones con artistas de la talla de Antonio Banderas, Giorgio Armani, el compositor Fernando Velázquez o la Orquesta Sinfónica de Dortmund, son prueba práctica de sus capacidades de superación.

Capacidades que, a través de sus conferencias, quiere compartir con quienes busquen aumentar su máximo potencial.

En palabras de Elias, si se habla de construir la organización del futuro, el desarrollo del equipo humano que deberá sostener, acompañar y dirigir las empresas en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, es una tarea imprescindible.

Y es que las empresas no pueden buscar el talento solamente fuera — insiste —. Las empresas deben buscar el talento dentro, deben generar acciones que creen talento, que transformen al colaborador promedio en Alto Rendimiento.

Las empresas deben ser capaces de ver y apostar por el potencial de sus profesionales, para ser generadoras, en lugar de consumidoras, del talento que las catapultará al éxito futuro.



