Tipos de ficheros de morosos y cómo salir de ellos, con Bufete Recatalà Agramunt

viernes, 20 de mayo de 2022, 12:00 h (CET)

Las entidades financieras o prestadoras de servicios a crédito consultan la antigüedad de personas titulares que desean solicitar un servicio, préstamo o crédito en documentos llamados ficheros morosos.

La ASNEF es la plataforma legal constituida que se encarga de registrar los morosos, mediante la cual las entidades determinan si es viable prestar el servicio y si la antiguedad del cliente es sostenible. Sin embargo, muchas entidades caen en el error de violar la LOPD, contribuyendo a la incapacidad financiera de solicitantes, sin un argumento justo. De la mano Recatalà Agramunt, salir de ASFNEF, es muy sencillo.

Violación de derechos por entidades financieras en ASNEF La aparición de personas jurídicas en los ficheros morosos de la figura legal ASNEF debe estar justificada y amparada bajo la ley. No se puede proceder de forma arbitraria y vetar a morosos de forma inmediata registrándolos en los ficheros morosos ante el primer impago. Por ley, las entidades están obligadas a hacer un previo aviso que se debe informar a través de un comunicado fehaciente formal, en el que se reclama la deuda y se notifica al deudor que la continuidad de su negligencia implicará el registro de su impago en ASNEF.

Aparecer en ASNEF reduce y trunca las posibilidades de financiación, un estanco que frustra la actividad económica de personas naturales. Muchas personas se han encontrado con que aparecen en ficheros morosos sin haber sido notificados con anterioridad. Esta falta es una violación directa a la Ley Orgánica de protección de Datos que implica sanciones legales a las entidades.

Servicio de asesoría de la mano de expertos Recatalà Agramunt es un bufete de abogados y economistas experto en el funcionamiento legal de registros de ficheros morosos. Prestan un servicio de asesoría excelente para garantizar la salida de deudores morosos de ASNEF, sin que los titulares deban pagar a la entidad. Por desconocimiento, muchas personas se ven envueltas en dificultades legales a causa de erróneos registros de impagos. Ante la violación de la LOPD, por parte de entidades de servicios y financiación, en estos casos, los implicados pueden proceder a reclamar de forma legal y la intervención de Recatalá Agramunt, apelando a la defensa de los deudores, es una de las más reconocidas en el asunto.

El titular no debe estresarse por trámites y solicitudes, el bufete es el mediador. Ellos se encargan tanto del proceso administrativo que exige la baja del registro, como la resolución judicial, en la que la entidad recibe una sanción. Si los afectados no han recibido una carta certificada o un burofax exigiéndote el pago de la deuda, están en la total libertad de exigir la cancelación de los apuntes de su figura en los ficheros morosos.



