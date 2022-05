Dedicae, llegan los servicios ‘premium’ a la atención sanitaria en el hogar Emprendedores de Hoy

La empresa de atención sociosanitaria defiende el hogar como lugar terapéutico, sin transformarlo en un espacio hospitalario.

El domicilio puede ser tan eficaz y seguro como un hospital y con más ventajas emocionales para el paciente y su familia.

La sociedad precisa de servicios orientados a responder a los retos del envejecimiento, las patologías crónicas invalidantes o las altas hospitalarias precoces, que no están bien resueltos en España.

Madrid, mayo 2022. Dedicae, empresa sociosanitaria de atención a domicilio, apuesta por un servicio premium que centra su plan de cuidados en la enfermería. La diferencia con otras empresas del sector radica en sus prestaciones personalizadas, adaptadas a las circunstancias de cada paciente y siempre coordinadas por profesionales sanitarios de primer nivel para satisfacer todas sus necesidades médicas.

Atención profesional de calidad Dirigidas principalmente a enfermos crónicos, paliativos, convalecencias, personas mayores, recién nacidos o respiros del cuidador, las enfermeras expertas de Dedicae realizan ante todo una primera valoración general de la salud del paciente, para posteriormente diseñar un plan de cuidados a medida y llevar a cabo su seguimiento constante.

Son también estas profesionales las que deciden cuál debe ser el material técnico necesario para cada caso y quienes eligen a los profesionales óptimos de Dedicae para cada circunstancia: cuidadores en plantilla con el título oficial de atención sociosanitaria, enfermeras y/o auxiliares experimentados capaces de realizar técnicas complejas, colaboradores multidisciplinares (fisioterapeutas, nutricionistas…) y/o médicos especialistas de primer nivel.

Como explica Natividad Comes, enfermera y directora de Dedicae, “una atención domiciliaria de calidad es actualmente la única respuesta al reto del envejecimiento y al aumento de las patologías crónicas invalidantes, que hace unos años eran mortales a corto plazo y que actualmente se han hecho crónicas o degenerativas, creando grandes limitaciones y dependencia. Actualmente, los hospitales tienden además a dar altas precoces, lo que es bueno para evitar riesgos asociados, pero que implica trasladar la responsabilidad de los cuidados a la familia y al paciente”.

La insustituible visión global de la enfermera Comes recalca que “diversos estudios demuestran que a menudo se utilizan camas en los hospitales para procesos que no requieren ingresos -estancias inadecuadas que suponen además un gasto innecesario- y que la recuperación es más rápida y los reingresos menores cuando la persona se recupera en casa. Para nosotros, la enfermera es la profesional mejor formada para cuidar al paciente y su entorno de forma global”.

La directora de Dedicae destaca también que en España existe una gran demanda social a este respecto y que la asistencia domiciliaria no está bien resuelta, “sobre todo si nos comparamos con otros países europeos donde estos servicios están bien implantados con proveedores privados financiados o subvencionados. Ese apoyo institucional sería también muy necesario en nuestro país”.

Dedicae presta asimismo una especial atención al entorno y situación de cada hogar. “Cuidar no es solo aplicar tratamientos profesionales, sino también actuar con discreción, respeto y humanidad, intentando alterar lo mínimo posible la rutina del paciente y su familia. Solo así el domicilio puede garantizar una eficacia y seguridad similares a las de un hospital, pero ofreciendo además muchas más ventajas emocionales y prácticas”, concluye Natividad Comes.

Acerca de Dedicae Dedicae, fundada por la enfermera y emprendedora Natividad Comes, es una empresa de atención sociosanitaria que ofrece servicios premium de cuidados a domicilio prestados por profesionales expertos. Para ello, sus enfermeras diseñan planes personalizados, de forma puntual o prolongada, que proporcionan tratamientos cualificados a los pacientes, adaptados siempre a las necesidades y circunstancias de cada hogar.



